Barreda és segon a la quarta etapa i segueix líder del Dakar

Una jornada més, Joan Barreda lidera la classificació de la modalitat de motociclisme del ral·li Dakar. El valencià de l'equip Honda ha mantingut aquest dijous la seva posició després de signar el segon millor temps de la quarta etapa (4.59.24), 2 hores i 2 minuts més que el del guanyador, Matthias Walkner (KTM). El francès Michael Metge ha completat el podi. "Estic molt content amb l'etapa d'avui. La veritat és que ha estat magnífica, sobretot la primera part, amb uns paisatges increïbles, unes dunes molt difícils i una navegació molt complicada", ha comentat Barreda.

"En un parell d'ocasions he dubtat, però he mantingut la concentració fins al final i he aconseguit un bon resultat. Són dies que t'obliguen a estar al 100%, amb zones de navegació que creen oportunitats. Jo ho he intentat aprofitar per mantenir un bon ritme", ha afegit. El manresà Gerard Farres ha acabat 7è, per davant dels també catalans Ivan Cervantes (18è) i Daniel Oliveras (19è).

Laia Sanz, per la seva banda, no ha viscut la seva millor jornada. La catalana ha estat 38a (5.57.55) després d'un primer tram d'etapa accidentat. "Estava al circuit i he perdut per moments l'orientació. L'hi he preguntat a un pilot i m'ha dit que no anava bé, que havia de tornar enrere. Era mentida. Espero que demà es perdi durant dues hores", ha explicat als micròfons de Fox Argentina.

540x306 El pilot Toby Price durant el Ral·li Dakar / RAL·LI DAKAR 2017 El pilot Toby Price durant el Ral·li Dakar / RAL·LI DAKAR 2017

La nota negativa de la jornada ha estat la renúncia de l'australià Toby Price, vigent campió de la competició, en patir una caiguda i fracturar-se el fèmur. "Quan estava a punt d'aconseguir la victòria d'aquesta quarta etapa, Price ha patit una caiguda al quilòmetre 371 i ha hagut de rebre atenció mèdica per part de les assistències. El vigent campió diu adeu definitivament al Dakar ", ha explicat hores després l'organització de la cursa.