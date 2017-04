Bottas sorprèn Hamilton i aconsegueix la seva primera 'pole'

Valtteri Bottas ha estat el més ràpid als entrenaments oficials del Gran Premi de Bahrain. El pilot finlandès ha superat el seu company d'equip a Mercedes, Lewis Hamilton, i sortirà primer a la graella de sortida.

Amb un temps d'1:28.769, Bottas ha sorprès Hamilton, que ha acabat segon a dues centèsimes. Els pilots de Mercedes, superiors a la resta, s'han disputat la 'pole', i la moneda ha caigut del costat del finlandès, que obté així la seva primera 'pole' a la Fórmula 1.

Darrere dels Mercedes, el més ben classificat ha estat Sebastian Vettel, a gairebé mig segon. El de Ferrari ocuparà la segona fila de la graella acompanyat del Red Bull de Daniel Ricciardo, quart a set dècimes. Al darrere, un altre Ferrari i l'altre Red Bull, Räikkönen i Verstappen.

La qualificació no ha tingut incidències destacables, més enllà de l'abandó de Carlos Sainz (Toro Rosso) per un problema mecànic mentre lluitava per entrar a la Q2.