Buscant el futur Toni Bou

“Jo ja he preguntat si podré venir a entrenar-me algun dia. Els nanos podran estudiar al matí i entrenar-se cada tarda, i això és molt positiu”, assegurava el pilot Takahisa Fujinami el dia de la presentació del Talents Trial Ripoll, l’escola de trial que, tutelada per l’Ajuntament de la capital del Ripollès, la Federació Catalana de Motociclisme i el MotoClub Ripoll, va arrencar el setembre passat amb la intenció de convertir-se en La Masia del trial. Avui arrenca a Camprodon, ben a prop d’on la Talents Trial Ripoll té la seu, un nou Campionat del Món de trial. I, de nou, els principals aspirants al títol són catalans: Toni Bou i Adam Raga. L’objectiu, doncs, d’aquesta escola de trial és formar futurs campions i assegurar noves fornades de pilots que puguin lluitar pel títol com ara fan Bou i companyia.

El projecte és a dos anys vista, però des de la federació s’afanyen a dir que ja estan “satisfets”. “Comencem a veure’n els fruits”, diu Josep Maria Mañé, president de la Federació Catalana de Motociclisme (FCM), que remarca que per recollir victòries en el futur cal “sembrar” en el present. “Hem de potenciar el motociclisme de base”, apunta. En total hi ha vuit nens interns durant tota la setmana al centre, que comparteixen el dia a dia amb altres esportistes de la Federació de Ciclisme. La rutina és cada dia la mateixa: al matí van a un institut públic de Ripoll i a la tarda s’entrenen. “Els recullo i fem moto cada dia excepte els dilluns, que fan físic”, diu Francesc Moret, el monitor de les classes de trial. Els entrenaments els fan cada tarda, durant aproximadament tres hores, a l’àrea indoor o en una àrea que tenen a la muntanya. “La idea és que continuïn al centre els esportistes que hagin tret bones notes acadèmiques i que els resultats hagin acompanyat. No en tindrem cap que es rasqui la panxa. Sobretot han d’anar bé els estudis, i el tema esportiu ha d’acompanyar una mica”, assegura Moret, i Mañé hi insisteix: “El 75% és la formació acadèmica, és la nostra prioritat”. Formar futurs campions, sí, però sense deixar de banda els estudis. “Tots volen anar en moto, i en saben, però la formació acadèmica és molt important”, afegeix el president de la FCM. De fet, el Talents Trial Ripoll pot acollir esportistes que cursin des de primer d’ESO fins a batxillerat o cicle formatiu, ja que tenen un acord amb l’Institut Abat Oliba de Ripoll i amb la Fundació Eduard Solé, on fan mòduls.

Per arrencar la primera edició d’aquest programa la Federació va convidar els pilots que competien en el Campionat de Catalunya (17 en total), i s’hi van apuntar set. Al gener s’hi va afegir un vuitè, un noi gallec de 17 anys que està tutelat per Montesa-Honda, que va demanar si el podien incloure a l’estructura esportiva d’aquest centre. “És una motivació extra per als altres per millorar”, diu Mañé. Les despeses d’aquest noi van a compte de Montesa-Honda, i la resta de nois, a l’espera que les negociacions amb la Generalitat arribin a bon port, paguen per la residència i pel menjar. “En l’àmbit esportiu, les despeses les cobreix la Federació, i la resta la secretaria general de l’Esport”, diu Mañé.

El fet de poder utilitzar un centre de tecnificació ja existent ha ajudat a tirar endavant el programa. “Ja fa sis o set anys que hi ha l’escola de ciclisme de biketrial, i com que ja hi ha una àrea de trial es va oferir a la federació aquest projecte. A la vora també tenim una àrea per practicar trial a la muntanya”, recorda Moret, que a més de monitor de les classes de trial també és pilot. Ell, per tant, pot parlar amb coneixement de les dificultats d’arribar a l’elit i de triomfar. “Passa com en el futbol, que n’hi ha molts però n’hi ha pocs que arriben a dalt de tot. Aquí n’hi ha menys, però encara n’arriben menys!”, diu Moret.