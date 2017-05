Chase Carey: “Volem que cada cursa sigui com la Super Bowl”

Va néixer a Nova York fa 63 anys. Va estudiar a la Universitat de Harvard i va treballar per a Rupert Murdoch a News Corporation. Apassionat pel beisbol i el futbol americà, va ser l’home que va prendre els drets televisius d’aquest esport a la CBS per emportar-se’ls a la Fox. Des de fa uns mesos és el CEO i president de la divisió de Fórmula 1 de Liberty Media, l’empresa propietària actualment d’aquest campionat, després de pagar-ne 8.000 milions de dòlars. El successor de Bernie Ecclestone, vaja.

¿Li agradaria estar-se tants anys com Ecclestone en el càrrec?

[No contesta i riu.]

Quina va ser la principal errada d’Ecclestone, si és que en va tenir cap?

No s’equivoqui. Al senyor Ecclestone no el podem jutjar per les seves errades, sinó pels seus encerts, que en va tenir, i molts. Per portar aquest negoci fins als nivells d’èxit assolits durant quaranta anys cal tenir molt talent i molta constància...

Vostès ho faran millor?

Admetre això seria presumptuós. Ho intentarem. El que li puc assegurar és que ho farem diferent. Amb el Bernie al capdavant del negoci es deien molts “no” a massa coses. Nosaltres estem oberts, i disposats a dir molts “sí” a moltes altres... Fins ara no treballàvem la part comercial del negoci, del màrqueting... No hi havia un grup de treball dedicat a esbrinar què agrada i què no als fans de la Fórmula 1. Però ens hi hem posat de debò per esbrinar-ho.

Què volen fer?

Doncs portar el campionat fins a les xarxes socials, obrir el pàdoc a la gent, fer que els pilots siguin més pròxims als aficionats... Ens agradaria que els nostres pilots entenguessin que han d’agafar l’exemple de Lebron James i Leo Messi com a models de popularitat. Volem que s’acostin més a la gent, que es deixin tocar...

Però la Fórmula 1 és com és, des de fa molts anys...

La Fórmula 1 té la seva essència, d’això no hi ha dubte. Volem respectar la història i la tradició d’aquest esport. Però hi ha dos factors que cal potenciar per damunt de totes les coses: l’energia i l’emoció.

L’energia la tenen, sobretot, els joves, i Ecclestone va dir que a ell no li interessaven els joves perquè no tenen calés per gastar...

Doncs jo sí que els vull, i tant si els vull. Són la base del futur, de poder treballar a llarg termini, de construir un negoci pensant en tots els anys que ens poden acompanyar a fer el viatge junts. Vull fans de dos a cent dos anys!

I sobre l’emoció... no n’hi va haver gaire a l’anterior prova, la de Sotxi. No sé si això és l’ideal de cursa que vostè s’imagina.

Només fa tres mesos des que s’ha fet el traspàs de poders, però, objectivament, crec que hem tingut un gran començament de temporada, amb tres guanyadors diferents en quatre curses. A Sotxi van passar moltes més coses de les que vam veure a la pista. Tot és nou per a nosaltres, que acabem d’arribar, i al Gran Premi de Rússia vam tenir reunions i vam establir contactes molt interessants. No li faré una valoració esportiva de la prova, perquè no em toca a mi fer-la. Des que vaig a les curses acostumo a parlar molt amb Toto Wolff [cap de Mercedes] i amb Niki Lauda [president no executiu de Mercedes]. En sabem molt de Fórmula 1, òbviament. Seria una bestiesa que jo mantingués una conversa sobre qüestions tècniques amb ells perquè per fer-ho ja tenim el Ross [Brawn]. Però no hi ha dubte que entre els tres podem mantenir una conversa, parlar -i molt- sobre com hem d’enfocar aquest negoci i com hem de presentar la Fórmula 1 al món a partir d’ara.

A través de la televisió? Amb quina modalitat?, perquè n’hi ha moltes. ¿Es plantegen oferir els GP a través d’una OTT ( over the top ), per exemple?

Nosaltres no ens tanquem a res. També en aquest tema estem oberts a tot, i disposats a dir “sí”. Pensem en vídeos a les xarxes socials, en transmissions en obert, en transmissions de pagament, en la combinació de les dues, en vídeos en streaming...

D’opcions moltes, però no em concreta res a curt termini...

És que nosaltres no pensem on serà la Fórmula 1 d’aquí tres mesos, sinó d’aquí tres anys. Pensem en solucions i accions a llarg termini. El que passa ara no és conseqüència de decisions de l’any passat, i el negoci de la Fórmula 1 fa uns cinc o sis anys que no es mou... Els motors actuals, per exemple, no els podem canviar d’avui per demà. No els podem fer més senzills, més econòmics i que tornin a fer soroll al cap de dos dies. Això demana un temps, i acabem d’arribar. Busquem eines per treballar, no titulars per als diaris.

De moment sabem que, ja a la cursa de Catalunya, els cotxes portaran els números més grossos i els noms dels pilots seran més fàcils d’identificar. En nom del meu oculista i del gremi de narradors per la tele: moltes gràcies. Però m’esperava canvis més transcendents...

Els tindrà. Volem que cada cursa sigui com la Super Bowl.

Escolti, de Super Bowl només en fan una a l’any...

Sí, és cert. Però es tracta que cada lloc, cada circuit i, sobretot, cada ciutat on hi hagi una cursa converteixi el seu Gran Premi en la seva Super Bowl particular del motor. En el fons la cursa està bé, és important, però si no l’acompanyem de moltes més coses dona poc joc al negoci. No pot ser que al circuit de Silverstone hi hagi un Gran Premi i que a Londres no ho sàpiguen: un Gran Premi de Fórmula 1 ha de ser com un gran combat de boxa a Las Vegas, que segueixen a tot el món. Una cursa ha de ser un esdeveniment envoltat de moltes més coses capaces de captar l’emoció dels fans...

Doncs diumenge, al Circuit de Barcelona-Catalunya veurà castellers, timbalers, una batucada i tapes. Això a la Super Bowl no ho tenen! ¿Li agraden les tapes?

[No contesta i riu, per sota d’un bigoti bastant gros que porta per amagar una cicatriu que es va fer en un accident de cotxe quan anava a veure un partit de beisbol... l’esport que de debò li agrada.]