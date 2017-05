Comptadors a zero amb l’arribada a Europa

“Tothom correrà amb actualitzacions. La temporada començarà de nou i hi haurà algú que tindrà millors actualitzacions. Encara no sabem qui, però ho veurem en els lliures”. Niki Lauda, president no executiu de Mercedes, ho té clar. La cursa catalana, la primera de la temporada a Europa, marca un punt d’inflexió per a la competició. Després de la pretemporada els equips van arribar a Austràlia amb petites novetats, però un cop ja han passat quatre curses ara arriben al Circuit de Barcelona-Catalunya amb noves actualitzacions, en les quals tothom diposita moltes esperances, ja que en principi els han de permetre millorar la fiabilitat i ser més competitius.

Qui sembla que ha de fer un pas endavant important és Red Bull. L’escuderia de la beguda energètica encara no disposarà de les millores del motor Renault, però ha estat treballant de valent a la fàbrica per acostar-se a Mercedes i Ferrari, els dos equips que s’han repartit els triomfs en les quatre curses disputades fins ara. “Hem d’esperar a veure l’efecte de les millores. Espero que puguem estar més a prop dels dos primers equips o que puguem seguir-los el ritme. Aquest seria un bon pas endavant”, reconeix l’holandès Max Verstappen, l’últim guanyador al traçat vallesà.

El cert és que a Montmeló qui ha de consolidar la posició és el líder del Mundial, Sebastian Vettel. L’alemany de Ferrari ha de confirmar que el que s’ha vist durant les primeres curses (dos triomfs per a ell) no és un miratge i que a Europa també poden lluitar de tu a tu amb els Mercedes. “Aquesta batalla d’equips és totalment diferent del que hem vist els últims tres anys. Simplement necessites adaptar-te al repte, i això és el que fem, ser el caçador i també el caçat”, reconeix Toto Wolff, cap de Mercedes. Les fletxes platejades, acostumades a guanyar-ho gairebé tot els últims anys, han vist aquesta temporada com Ferrari ha fet els deures i els discuteix l’hegemonia. Ara Vettel és qui comanda la classificació de pilots i Mercedes encapçala la de constructors, però amb tan sols un punt d’avantatge respecte a la Scuderia.

Per veure un Mundial tan igualat com el d’aquest 2017 cal remuntar-nos al 2013. Llavors, l’any previ a la implementació del nou reglament sobre els motors que tan bé ha funcionat a Mercedes, tres pilots (Räikkönen, Alonso i Vettel -com ara, també per partida doble-) es van repartir els triomfs en les primeres quatre curses de l’any.