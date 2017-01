Dani Juncadella no correrà el DTM amb Mercedes aquest any

Dani Juncadella no correrà el campionat DTM amb Mercedes aquesta temporada. El pilot barceloní, que feia quatre anys que disputava aquesta competició amb la marca alemanya, es queda sense volant després que aquest dijous al matí l'escuderia hagi fet oficial el nom dels pilots que competiran amb ells aquest 2017 i ell no hi sigui.

But we also want to express our gratitude to the outgoing members of the squad who have competed successfully for us in recent years. #DTM pic.twitter.com/fMr35MjxsG — Mercedes-AMG DTM (@MercedesAMGDTM) 26 de gener de 2017

L'octubre passat, l'escuderia Mercedes va anunciar el fitxatge del subcampió del DTM del 2016, l'italià Edoardo Mortara, que fins ara corria amb Audi. Amb ell, hi haurà els altres cinc pilots que segueixen amb Mercedes un any més: Robert Wickens, Gary Paffett, Paul di Resta i Lucas Auer.

Aquest 2017 doncs, serà el primer des del 2010 que el DTM, el campionat alemany de turismes, no tindrà cap pilot català competint-hi. El primer va ser Miki Molina, que també s'ha quedat aquest any sense un volant després que Audi hagi decidit passar de competir amb sis cotxes en comptes de vuit, com feia fins ara. El gironí va publicar a les xarxes socials que esperava explicar els seus plans per aquest any "ben aviat" i assegurant que havien estat uns anys "meravellosos".