Dani Pedrosa recupera el somriure a Jerez

Aquest diumenge al podi del circuit de Jerez tot eren somriures. I somriures sincers. Cadascun dels tres pilots de MotoGP tenia alguna cosa a celebrar. Dani Pedrosa tornava al capdamunt del podi, on no pujava des de San Marino 2016. Marc Márquez posava en valor un segon lloc en un circuit en què sempre havia patit i que li permet ser optimista de cara al Mundial. I Jorge Lorenzo aconseguia el seu primer podi amb la Ducati, després d'un principi de temporada complicat.

Sens dubte, però, el nom propi del cap de setmana ha estat el de Dani Pedrosa. El de Castellar del Vallès ha dominat tres de les quatre sessions d'entrenaments lliures, a més dels oficials, en els quals havia aconseguir la 'pole'. "El coneixem, quan té el dia és gairebé imparable", ha dit Marc Márquez després de la cursa. I sí, així ha estat. Pedrosa no ha perdut el primer lloc en l'arrencada; al contrari, ha aconseguit escapar-se i després del primer pas per la línia de meta ja treia gairebé un segon a Márquez, segon. La seva gestió de la cursa ha estat perfecta, mantenint un ritme constant en cadascuna de les voltes, si bé després de baixar de la moto ha confessat que havia estat una cursa "molt dura". " Volia anar més ràpid, però no he pogut per la situació de la pista. No he pilotat còmode, he hagut d'estar molt concentrat", ha assegurat el de Castellar, que s'ha emocionat quan s'ha vist al calaix més alt. La victòria a Jerez espera que sigui un impuls, el que necessita per tornar a creure en ell mateix. "Ara hem de mantenir la línia", ha comentat, autoconvencent-se que està immers en la lluita pel títol.

El seu company d'equip, Marc Márquez, també s'ha mostrat satisfet. L'arribada del Mundial a Europa sempre dona pistes de com pot anar la resta de la temporada. Els últims anys, l'entrada al Vell Continent costava, a Honda, i també a Márquez. Aquest diumenge, veient com ha anat la cursa a les Honda –i, sobretot, a les Yamaha, que han patit de valent amb els pneumàtics–, el de Cervera es permetia el luxe de ser optimista. "Estic content per aquest segon lloc i, sobretot, per estar a quatre punts del líder del Mundial. Veurem què passa a Le Mans, però començar així a Europa dona algun senyal", ha dit. El podi l'ha completat Jorge Lorenzo, que ha dedicar el tercer lloc a "aquells que van parlar abans d'hora". "Tots els que han dit que seria impossible que un pilot fi fos ràpid amb la Ducati… aquí ho tenen", ha deixat anar. El ritme lent de la cursa a causa de les altes temperatures l'ha ajudat i li ha permès anar superant rivals (fins i tot Viñales i Rossi) i situar-se tercer. "Això és com una victòria, estic especialment orgullós", ha apuntat. Jerez, el seu circuit talismà, li ha tornat a donar un cop de mà.

Àlex Márquez i Canet s'estrenen

Arón Canet celebra el seu primer triomf a Moto3 / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

El dia ha començat bé per a Arón Canet i Àlex Márquez. El valencià ha aconseguit el primer triomf de la seva carrera al Mundial a Moto3, mentre que una estona més tard, a Moto2, Àlex Márquez s'ha tret per fi l'espina de ser l'etern aspirant al triomf.

Canet ha guanyat després d'avançar els seus rivals en l'últim revolt, mentre que Márquez, que ha vist com el seu company i líder del Mundial, Franco Morbidelli, queia a 17 voltes per al final, ha patit durant tota la cursa per no cometre cap errada i celebrar, per fi, l'anhelada victòria.