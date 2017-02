Fernando Alonso ja coneix el cotxe amb el que competirà en el Mundial de F-1 del 2017

McLaren ha presentat aquest divendres al matí el cotxe amb el que Fernando Alonso i el belga Stoffel Vandoorne competiran al Mundial de Fórmula 1 del 2017. L'escuderia britànica canvia per complet la decoració del monoplaça dels últims anys i per a aquest any el color predominant serà el taronja. És el primer de l'era Zak Brown, nou director executiu de McLaren, i d'alguna manera s'han volgut marcar diferències amb el passat. "Estem en un lloc molt especial i estic encantat de presentar aquesta obra d'art", ha comentat Brown, que ha avançat que està "desitjant" veure els pilots a bord del cotxe.

"Tots els aficionats estan frustrats per no guanyar curses, però ho aconseguirem. Només necessitem temps i paciència" Zak Brown Director executiu de McLaren

El nou monoplaça, adaptat a les noves reglamentacions, recupera doncs el color taronja amb el que Niki Lauda, Alain Prost i Ayrton Senna van competir. "Comença una nova era, una era tremendament emocionant. Tots s'han involucrat molt en la construcció d'aquest cotxe i tenim un objectiu clar: tornar a guanyar campionats", ha assegurat, ambiciós. "Tots els aficionats estan frustrats per no guanyar curses, però ho aconseguirem. Només necessitem temps i paciència", ha sentenciat.

The game has changed. The #MCL32 breaks cover in its dynamic orange and black livery. Watch our official launch film. ▶️️ pic.twitter.com/Gv9ZEvPwRs — McLaren (@McLarenF1) 24 de febrer de 2017

"Estic molt emocionat i content de veure que el cotxe té tant color taronja. Té una pinta espectacular i estic desitjant provar-lo", ha comentat Fernando Alonso, que ha sentenciat que és dels cotxes "més bonics" que ha conduït "en els últims 16 anys". El pilot asturià creu que amb la nova reglamentació milloraran. "Hem de ser cauts, pacients i esperar les primeres respostes a Barcelona. Esperem que sigui un bon canvi per a McLaren", ha comentat. "Han estat dos anys difícils i tenim grans esperances en aquest nou projecte per tornar a McLaren al lloc que mereix. Tot i això, a la F-1 res és matemàtic, tot és molt més complex i no podem prometre res", ha conclòs.

A diferència dels dos anys anteriors, el company d'Alonso no serà Jenson Button, que s'ha agafat un any de relax; serà el jove belga Stoffel Vandoorne, que fa anys que estava a l'escuderia com a provador. "Al simulador hem vist que el cotxe és ràpid, però cal veure com es comporta a Barcelona. Els entrenaments de l'hivern han anat bé, però hem de ser pacients", ha assenyalat.

Ferrari també presenta el SF10H en societat

540x306 El nou Ferrari per al 2017, el SF70H / SCUDERIA FERRARI El nou Ferrari per al 2017, el SF70H / SCUDERIA FERRARI

Aquest divendres Ferrari també ha presentat el seu nou cotxe, el SF70H (per commemorar el 70è aniversari de la casa de 'Il cavallino rampante') amb el que Sebastian Vettel i Kimi Räikkönen lluitaran pel títol. L'equip ha explicat que el cotxe destaca per la seva càrrega aerodinàmica i, a nivell visual, per una major presència del color vermell, a diferència de l'any passat, en què convivia amb el blanc.