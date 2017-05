Fernando Alonso sortirà des del cinquè lloc a Indianapolis

Fernando Alonso sortirà des del cinquè lloc de la graella de sortida de l'edició 101 de les 500 milles d'Indianapolis, que es disputaran aquest diumenge, 28 de maig.

La 'pole' ha sigut per al neozelandès Scott Dixon, amb una mitjana de 232,164 milles per hora. Dixon, campió de l'Indy 500 l'any 2008 i quatre vegades campió de les IndyCar Sèries, ha superat en el Fast Nine (on els nou millors pilots en la primera sessió d'entrenaments lluiten per la 'pole') dos nord-americans, Ed Carpenter, segon amb 231,664, i Alexander Rossi, campió l'any passat. Aquests tres pilots seran els que ocuparan la primera fila de la graella. Oriol Servià, l'únic català que hi participa, ha aconseguit la dotzena posició.

Fernando Alonso ha aconseguit una velocitat de 231,113 milles per hora en la primera volta, 231,440 en la segona, 231,475 en la tercera i 231,171 en la quarta i, per tant, ha rodat a una velocitat mitjana de 231,30 milles per hora que li ha donat la cinquena plaça. I això que just abans de sortir el seu equip ha decidit canviar el motor del monoplaça."M'han canviat el motor en un temps rècord i el cotxe està millor que el dissabte. Els nois han fet una gran feina", ha explicat l'asturià.