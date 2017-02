"El cotxe del 2017 és un Fórmula 1 de veritat": monoplaces més ràpids a la recerca de més espectacle

"El cotxe del 2017 és un Fórmula 1 de veritat". Carlos Sainz es va mostrar així de clar en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena Ser quan li van preguntar pel seu nou monoplaça. Per tal de aconseguir que els cotxes siguin més competitius i ofereixin més espectacle, la Fórmula 1 ha preparat una nova revolució, l'enèsima, per al 2017.

"La velocitat als revolts augmentarà molt i les forces G seran majors" Sebastian Vettel Pilot de Ferrari

Els canvis, que sobretot són a nivell aerodinàmic i de motor, faran que els cotxes siguin més impressionants -com ja es veu els últims dies en les presentacions dels equips més matiners-, i més ràpids. De fet, els cotxes seran més amples i més llargs. Això farà que a la recta corrin menys però en el pas pels revolts, amb més càrrega aerodinàmica, seran molt més ràpids, fent possible que es rebaixi entre tres i cinc segons el temps per volta respecte al de l'any passat. "Els nous cotxes haurien de ser més ràpids. No tant a les rectes, on seran més lents pel que fa a la velocitat punta, però la velocitat als revolts augmentarà molt i les forces G seran majors. Tot serà molt físic", apunta Sebastian Vettel.

"El cotxe sembla un vaixell. És gran, molt gran" Lewis Hamilton Pilot de Mercedes

Pel que fa a l'aerodinàmica, l'aleró davanter creix i el posterior tindrà més amplada, però menys alçada. A banda, els cotxes del 2017 seran més amples: faran 2 metres, és a dir, la mateixa mida de l'any 1997, quan el canadenc Jacques Villeneuve va ser campió del món amb el Williams. "El cotxe sembla un vaixell. És molt gran, molt més gran. És més llarg que ample. Serà diferent, però estic segur que li agradarà a la gent pels pneumàtics amples", assegura Lewis Hamilton.

Els pneumàtics seran una altra de les novetats, ja que seran més amples, fet que provocarà major adherència per millorar els temps. De moment, Pirelli ha fet proves amb tres equips (Mercedes, Red Bull i Ferrari) i a partir de dilluns, a Montmeló, tota la resta d'equips podran conèixer les novetats. "És un cotxe molt futurista, especialment pels pneumàtics amples i per l'aleró posterior tan gran", reconeix Stoffel Vandoorne, el company de Fernando Alonso a McLaren.

Amb tot això, el xassís també serà més alt i els difusors seran més grans. I, òbviament, el pes màxim dels monoplaces també s'incrementa: dels 702 kg del 2016 es passa als 722 d'aquest any.

El motor serà un altre dels canvis previstos per aquest any i per al vinent. Així, si el 2016 els equips pagaven de 18 a 23 milions d'euros per motor, aquest any aquest preu es reduirà en un milió i per al 2018, la rebaixa està fixada en tres milions més. A banda, també s'ha decidit reduir a quatre els motors que podrà utilitzar cada pilot a l'any i els quatre subministradors de propulsors (Renault, Ferrari, Mercedes i Honda) han de garantir un motor a qualsevol equip que ho demani, sempre que s'ho puguin permetre a nivell econòmic.

D'alguna manera, el que es busca amb tots aquests canvis és fer que el motor tingui menys importància en els resultats i, de retruc, acabar amb la tirania de Mercedes, que en els últims anys no dona cap oportunitat als seus rivals. Això sí, que els monoplaces passin pels revolts a més velocitat pot fer que, a priori, es redueixi la xifra d'avançaments.

"He pilotat el RB13 al simulador i en el pas per revolt la velocitat és impressionat", ha explicat Max Verstappen. I és que, de moment, totes les proves que han fet els equips han estat als túnels del vent o bé als simuladors, com Verstappen. A partir de dilluns, al Circuit de Barcelona-Catalunya, arriba l'hora de la veritat, amb les primeres proves ja sobre asfalt. A més, segons han desvelat per les xarxes socials, el traçat català està treballant per, en cas que no plogui durant tots els dies de test que hi ha programats a Montmeló, poder reproduir les condicions de pista mullada per tal que els pilots puguin provar les gomes de pluja.