Hamilton mana a Montmeló

Lewis Hamilton ha aconseguit la 'pole position' a Montmeló i aquest diumenge (14.00 h) arrencarà des de la primera posició del Gran Premi d'Espanya de F-1. El pilot de Mercedes, que ja va ser el més ràpid en les dues sessions d'entrenaments lliures de divendres, ha tornat a ser el millor en la sessió oficial de dissabte (1:19.149). Segon hi ha acabat Sebastian Vettel, que fins i tot ha tingut una oportunitat per aconseguir el millor temps en l'últim intent de volta ràpida. Tercer ha estat Valtteri Bottas, que compartirà fila de la graella amb Kimi Räikkönen.

La tercera fila ha estat per als Red Bull de Max Verstappen (el guanyador, aquí, l'any passat) i de Daniel Ricciardo.

Sebastian Vettel, tot i la segona posició, ha tingut problemes al començament de la sessió oficial. "Atura el cotxe", li han dit des del mur només sortir de boxs per fer el primer intent de volta ràpida. Tot i això, finalment ha aconseguit mantenir-se a la pista fent tan sols uns petits ajustaments al volant i ha acabat marcant el millor temps fins llavors en la volta que ha fet tot seguit.

El qui ha fet la millor classificació de la temporada (setè) ha estat Fernando Alonso, que ha aconseguit passar per primer cop a la Q3, la tanda en què els 10 pilots més ràpids lluiten per la 'pole'. "Ha estat molt millor del que havíem esperat. L'alè del públic de casa sempre ajuda", i ha afegit que en la cursa els tocarà "defensar la posició". No ha tingut tanta sort Carlos Sainz. El madrileny s'ha classificat amb el 12è millor temps, un crono que, per a ell, "no és suficient", i ha assegurat en declaracions a Movistar que aquest diumenge sortirà "a remuntar".