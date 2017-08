Hamilton signa la 'pole' i iguala el rècord de Schumacher

Lewis Hamilton ha arribat aquest matí a una nova fita en el món de la Fórmula 1 en igualar el registre de 68 'poles' de Michael Schumacher al Gran Premi de Bèlgica. El britànic ha signat el millor temps en la sessió de classificació, 1:42.553, i ha entrat –encara més– en la història del motociclisme. "Igualar el registre de Schumacher és una cosa surrealista", ha dit el pilot, emocionat, instants després de deixar l'asfalt de l'Spa-Francorchamps, el primer que va veure en directe quan tot just era un nen: "És realment increïble haver-ho aconseguit aquí, en aquesta pista. La primera vegada que vaig anar a un Gran Premi va ser aquí, el 1996. Recordo veure passar el pilot alemany al primer gir del circuit. Des d'aquell moment es va convertir en la meva inspiració. És una llegenda, estic molt content de compartir el rècord amb ell", ha comentat el tres vegades campió del Mundial.

Hamilton ha celebrat també arrencar la cursa des de la primera posició. Ha estat lleugerament més ràpid que Sebastian Vettel, segon, vigent líder de la classificació general amb un marge de 14 punts. El de Ferrari, renovat aquest dissabte amb l'escuderia italiana, sortirà al davant dels finlandesos Valtteri Bottas (Mercedes) i Kimi Räikkönen (Ferrari), les eternes parelles de ball. Els Red Bull tornen a ser les alternatives en el duel cos a cos entre Mercedes i Ferrari: l'holandès Max Verstappen serà cinquè i l'australià Daniel Ricciardo, sisè.

Nico Hülkenberg (Renault) i el mexicà Sergio Pérez (Force India) intentaran superar-los des del setè i vuitè lloc. L'asturià Fernando Alonso (McLaren-Honda), onzè, ha caigut eliminat en la Q2 per problemes amb el seu monoplaça. "Sense els problemes de motor, jo i Stoffel Vandoorne [el seu company] seríem primer i segon. Avui no ha funcionat la bateria i he perdut sis dècimes quan estava rodant bé. Podria haver estat en la Q3, però bé, ser l'onze amb pneumàtics nous potser ens dona una més bona possibilitat", ha dit el pilot espanyol.