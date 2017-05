Hamilton trenca la malastrugança dels guanyadors a Montmeló

No hi ha hagut onzè guanyador. Lewis Hamilton ha aconseguit la segona victòria de la temporada i el segon triomf a Montmeló i, per tant, ha trencat la malastrugança que deia que cap pilot en els últims deu anys havia estat capaç de guanyar més d'un cop a Montmeló.

Hamilton ho ha fet, i això que Vettel ha presentat batalla. L'alemany de Ferrari, l'únic fins ara que havia guanyat més d'una cursa aquesta temporada, s'ha situat primer en la sortida, després de fer una arrencada perfecta. Per darrere, Hamilton i Bottas es situaven segon i tercer, mentre que Räikkönen i Verstappen xocaven entre ells (Bottas ha tocat Räikkönen i el finlandès ha xocat també amb Verstappen) i quedaven fora de combat.

Bona part del triomf de Hamilton ha quedat definit després de la primera aturada a boxs. Vettel ho ha fet el primer i, sis voltes més tard, ho ha fet Hamilton. Vettel, amb pneumàtics tous i frescos, ha tractat de recuperar ràpidament el terreny perdut, però ha topat amb Bottas (llavors líder de la cursa) que, amb els pneumàtics gastats, l'ha ralentitzat durant tres voltes, les que ha trigat l'alemany de Ferrari a superar-lo. Així, la diferència de gairebé vuit segons entre Vettel i Hamilton després de la primera aturada, després de tres voltes amb l'alemany frenat per Bottas, s'ha reduït a poc més de tres segons i mig. Bottas s'ha retirat en la volta 39 amb un problema de motor, però el finlandès ja havia fet la feina per al seu company i líder de files de Mercedes.

LAP 39/66: 🔥 BOT is OUT after suffering a fiery engine failure - that's the Finn's first retirement this year #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/Y9Z5IJseBa — Formula 1 (@F1) 14 de maig de 2017

Després de la segona aturada, tot s'ha comprimit encara més. Hamilton ha entrat primer i Vettel, tot just una volta més tard. Ha estat quan l'alemany tornava a pista que els dos s'han tocat: Hamilton ha intentat avançar Vettel per l'exterior, però no ho ha aconseguit i ha acabat trepitjant la gespa. Hamilton s'ha enganxat a Vettel, a qui ha superat sis voltes més tard a final de recta. I és que la diferència de pneumàtics ha estat considerable, ja que el britànic de Mercedes calçava pneumàtics tous i l'alemany de Ferrari, mitjos.

Malgrat que en les últimes voltes Vettel ha intentat apropar-se a Hamilton, el de Mercedes ha aconseguit veure el primer la bandera de quadres i trencar la malastrugança de Montmeló. Tercer ha acabat Daniel Ricciardo, a més d'un minut del guanyador. Per la seva banda, Carlos Sainz ha estat setè i Fernando Alonso, 12è.