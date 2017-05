Nicky Hayden pateix un gravíssim dany cerebral

El pilot de motociclisme nord-americà Nicky Hayden, campió del món de MotoGP el 2006, pateix “lesions múltiples i un consegüent gravíssim dany cerebral” després de ser atropellat dimecres quan circulava en bicicleta per Rímini, al nord d’Itàlia. “Les seves condicions clíniques segueixen sent extremadament greus”, va informar en un comunicat l’ Hospital Maurizio Bufalini de la ciutat italiana de Cesena, en el qual està ingressat. La nota explica que “el pronòstic segueix sent reservat” i que el nord-americà és a la unitat de cures intensives del centre.

“És difícil veure el perill fins que no passa alguna cosa. Dels set dies de la setmana, surto tots set amb la bici i és cert que de risc sempre n’hi ha, tot i que està clar que últimament la cosa s’ha tornat boja perquè està passant de tot. Es nota quins conductors fan bici perquè s’aparten un metre i mig o més i ho respecten molt, i els que no presten gaire atenció als ciclistes”, ha dit Maverick Viñales. L’accident ha tingut un gran impacte entre els pilots de MotoGP. “He vist les imatges i és un moment difícil”, ha afegit el català.