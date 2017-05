El motor Honda segueix arrossegant problemes de joventut

No va ser el seu dia. Fernando Alonso no va tenir una bona estrena a Montmeló. El pilot asturià, que arrencava el divendres amb optimisme després que McLaren portés al Circuit de Barcelona-Catalunya un important paquet de millores aerodinàmiques, no va tenir la sort de cara. El McLaren, tot just sortir de boxs per primer cop en la primera sessió d’entrenaments lliures, va quedar-se aturat. Va poder fer una volta abans que l’MCL32 el deixés tirat al mig del traçat vallesà.

En una de les zones revirades del circuit, el pilot asturià va fer una virolla i va quedar-se aturat a l’escapatòria de grava. “Problema de motor”, va avisar per ràdio al seu equip. De nou, un problema de joventut del motor Honda, malgrat que ja és el tercer any que intenten aconseguir un propulsor que funcioni. Alonso va tornar a boxs en moto, mentre una grua retirava el monoplaça. “Què ha passat? És una pregunta per a Honda, no per a mi -va dir Alonso a la Rai italiana-. El motor s’ha aturat després d’un revolt, és el que hi ha. Em sap greu per als aficionats i és una llàstima per a McLaren, perquè portava novetats que buscaven millorar unes dècimes, i el motor no funciona”, va afegir l’asturià visiblement resignat, ja que els problemes de motor no són nous. El pilot va abandonar el circuit i, uns minuts més tard, mentre la resta de pilots seguien fent voltes al traçat vallesà, ell penjava una foto a Instagram on se’l veia amb el seu fisioterapeuta jugant a pàdel. “Mantenint-me en forma”, va dir, enviant un missatge irònic al seu equip.

Tots aquests problemes -o, més ben dit, la manca de solucions a curt i llarg termini- allunyen una mica més Fernando Alonso de McLaren-Honda. El pilot hauria d’asseure’s a negociar la renovació, ja que aquest any se li acaba el contracte, però dijous, a Montmeló, Alonso ja va avisar que està obert a negociar amb qualsevol equip; es va posar al mercat. “Aquest és el meu últim any de contracte amb McLaren. Després de l’estiu hauré de pensar què faig, perquè ara la meva participació a Indianapolis [a les 500 milles] no em deixa temps per a això. Haurem de veure si hi ha altres reptes al marge de la Fórmula 1 o si tinc l’oportunitat de competir aquí al màxim nivell. Si aquesta opció és real amb McLaren-Honda, estaré encantat de seguir amb ells. Però si aquesta opció no existeix, també estaré encantat de parlar amb qualsevol altra marca”, va dir amb convenciment.

Ahir, els protagonistes a la pista van ser els Mercedes, que van tornar a superar els Ferraris. Lewis Hamilton va ser el més ràpid en les dues sessions d’entrenaments lliures i va aconseguir tancar la seva millor volta en 1:20.802, seguit del seu company a Mercedes, Valtteri Bottas. Just després d’ells van acabar els dos Ferraris de Kimi Räikkönen i de Sebastian Vettel. L’alemany va tenir problemes amb la caixa de canvis en la primera sessió, i en la segona, tot i una sortida de pista sense conseqüències a les acaballes, va mantenir el ritme. Avui, a les 10 del matí, se celebra la tercera sessió d’entrenaments lliures, i a les 14 hores arrencaran els entrenaments oficials amb la lluita per la pole position.