Joan Barreda arrasa en la tercera etapa i recupera el liderat del Dakar

Joan Barreda (Honda) ha arrasat aquest dimecres en la tercera etapa del Dakar i s'ha situat líder en la categoria de motos. El pilot de Torreblanca ha superat els rivals per més de 13 minuts en els 364 quilòmetres cronometrats de l'etapa que enllaçava les localitats argentines de San Miguel de Tucumán i San Salvador de Jujuy.

Barreda ha completat el recorregut del dia amb 4 hores, 22 minuts i 41 segons, seguit pel britànic Sam Sunderland (KTM), a 13:29 i el portuguès Paulo Gonçalves (Honda) a 17:20. "Ha sortit tot tal com havíem pensat. Fins i tot, potser millor!", detacava el de Torreblanca, que lidera la general amb 11 minuts d'avantatge respecte de Sunderland.

Xevi Pons abandona

En cotxes, males notícies per a Xevi Pons, que va haver d' abandonar per culpa dels desperfectes que va patir el seu cotxe en la segona jornada, quan va sortir de la pista i va perdre una roda del darrera. "El vam intentar reparar i vam seguir uns quilòmetres més, però després es va trencar una roda del davant i no ho podíem reparar. Ens faltaven les peces", explicava el pilot català.