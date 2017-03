MWC: canvien antenes per rodes

Mentre dilluns Lewis Hamilton feia miques el cronòmetre al Circuit de Catalunya en la primera jornada dels tests de F-1 que s’han fet aquests dies a Montmeló, el seu equip -Mercedes- anunciava que havia arribat a un acord amb Qualcomm Technologies per assegurar-se el proveïment de sistemes de descàrrega de dades d’alta velocitat sense fil utilitzant la banda de 60 GHz. Això els permetrà obtenir milions i milions de dades del cotxe via wifi, gairebé a l’instant, utilitzant la tecnologia 802.11ad, que treballa al camp permès pel 5G, un dels grans protagonistes aquesta setmana del Mobile World Congress, on es va fer públic aquest acord.

En paral·lel a això, també en el recinte de Fira de Barcelona, Alejandro Agag -el gendre de l’expresident espanyol José María Aznar- explicava què és la Fórmula-e, una competició de la qual és director executiu; donava a conèixer l’acord de patrocini d’aquest certamen amb la companyia asseguradora Allianz i presentava l’espectacular Robocar: el primer cotxe de curses cent per cent elèctric que no necessita conductor. Desenvolupat per l’empresa Roborace, i dissenyat per l’enginyer Daniel Simon, el cervell d’aquest vehicle autònom és el processador NVdia Drive PX2, que es basa en la intel·ligència artificial per fer una interpretació exhaustiva del que passa als 360 graus que envolten el cotxe. I el mateix dia a la nit, Vodafone va triar els pisos-box del Circuit per fer una de les festes més sonades d’aquests dies al voltant d’aquesta fira.

Que fins i tot la competició automobilística ja tingui tant de protagonisme al MWC és una demostració més de la importància del paper que el món de l’automoció i la mobilitat hi juga. Per a alguns observadors, aquest protagonisme de l’esport del motor pot semblar una futilesa en comparació, òbviament, amb la transcendència de l’àmbit industrial automobilístic vist als pavellons de Gran Via 2. Però no deixa de ser un indicador més que demostra que, amb el Mobile, Barcelona té dos salons de l’automòbil.

I ara, tenint en compte la direcció que agafarà la mostra històrica que es farà al maig a Montjuïc, encara més, sobretot des que sabem que el nou Automobile -que és com volen que coneguem el nou Saló de l’Automòbil- serà més tecnològic que mai, sobretot amb la celebració de les dues primeres jornades: el Connected Hub, destinades específicament als professionals del sector

L’anunci de Luca de Meo

Des d’un punt de vista més terrenal, la principal notícia vista al MWC relacionada amb l’automoció ha sigut -com ja vam explicar dimarts a l’ARA- l’anunci que va fer Luca de Meo, president de Seat, de la creació del primer cotxe totalment elèctric de la marca catalana. Però, a més de la presència directa de la casa de Martorell, cal destacar també la d’altres fabricants generalistes de l’automòbil com Peugeot, Ford, BMW o Mercedes. És a dir: cada vegada més marques presents de manera directa al MWC.

I tot això per no parlar dels anuncis d’alguns constructors que, tot i que no han estat presents de manera oficial al MWC, han aprofitat l’entorn de la mostra per comunicar accions molt diverses. Com la de l’aliança Renault-Nissan, que desenvoluparà juntament amb la consultora per a entitats de transport públic Transdev (que fa dos anys va facturar 6.600 milions d’euros) un sistema de gestió per a les flotes de vehicles autònoms dirigits a un ús públic o sota demanda.

Al MWC s’ha presentat el cotxe com “el tercer espai vital” per a les persones, després de la casa o la feina. I, en aquest àmbit, ha sigut molt interessant veure les propostes fetes per fabricants com la multinacional d’origen català Ficosa, la primera empresa de l’Estat que entra al consorci 5G Automotive Association. A Ficosa han presentat la tercera generació de l’Smart Connectivity Module, que permet vincular un vehicle amb d’altres o amb les infraestructures viàries, i que dona opcions de connectivitat individualitzada als passatgers. Entre diverses aliances, una de les més importants per a Ficosa és l’establerta amb Panasonic.

Les propostes de Bosch en el terreny de l’IoT ( internet of things ) han sigut molt innovadores, amb idees per convertir el nostre smartphone en la clau per accedir al vehicle, en sistemes de gestió intel·ligent de pàrquings o en la tecnologia de microsensors que aporten solucions de connectivitat per a molts dispositius i aplicacions; un camp en què també destaca la feina feta per NXT amb xips que controlen qüestions de seguretat com la posada en marxa del motor, accessos remots o la gestió de consum de carburant.

El MWC donaria, en matèria d’automoció, per a tot un llibre. Electrònic, esclar.