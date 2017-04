Marc Márquez, un texà de tota la vida

Just després d’acabar els primers entrenaments del dia, Marc Márquez (Repsol Honda) va començar a somriure. El pilot cerverí notava bones sensacions i el seu nas no li va fallar. Va marcar el millor temps i va aconseguir la pole del Gran Premi de les Amèriques per cinquè any consecutiu. “Amb el segon neumàtic sempre s’aconsegueix millorar els temps i he pogut treure el màxim rendiment. Em sento bé de cara a la cursa, però haurem d’estar atents a les temperatures, que poden jugar un paper clau”, va opinar el català, que se sent a Austin com si fos un texà de tota la vida.

“Volia la pole i pensava que la podia aconseguir, però estic content perquè estic portant la nostra moto al límit”, va explicar Maverick Viñales (Yamaha), que va aconseguir el segon millor temps en una classificació realment emocionant que no es va decidir fins a l’últim moment.

La tercera posició va ser per a Valentino Rossi (Yamaha). “Hem modificat algunes coses de la moto i el resultat ha sigut bo, tot i que m’he trobat amb massa trànsit tota l’estona. Si hagués pogut fer una volta neta encara hauria millorat més el meu temps”, va dir el pilot italià, que va obstaculitzar involuntàriament Viñales durant una de les voltes de classificació.

La sisena posició va ser per a Jorge Lorenzo (Ducati), que va obtenir el seu millor resultat d’aquesta temporada. El mallorquí acompanyarà Dani Pedrosa (Repsol Honda) i Johann Zarco (Yamaha) a la segona línia de la graella.

Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) va aconseguir el millor temps en Moto3. El valencià, que va rebaixar en set dècimes el rècord del circuit nord-americà, va superar Joan Mir (Honda) i Romano Fenati (Honda). “Estic molt content de com hem treballat. L’esforç ens ha permès aconseguir la primera pole de la temporada”, va reconèixer Canet. La jornada es va completar amb la pole de Moto2 per a Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Kalex).

Àlex Rins haurà de ser operat

El pilot Àlex Rins, que va patir una fractura oberta de cúbit i radi del braç esquerre com a conseqüència d’una caiguda gairebé al principi dels tercers entrenaments lliures, tornarà a Barcelona per ser intervingut quirúrgicament. La doble fractura complica la temporada del pilot de Suzuki, que podria perdre’s algun gran premi més, al marge del de Jerez, el 7 de maig, ja que la lesió que pateix l’obligarà a estar de baixa un mínim de sis setmanes.