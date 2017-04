El Marc Márquez més solidari es marca l'objectiu de pujar al podi a Austin

De l'Argentina a Texas passant per Barcelona. Marc Márquez ha fet escala a casa per ser a la presentació de la 13a edició dels Relats Solidaris de l'Esport. Una iniciativa que aquest any apadrina el pilot de Cervera i que destinarà els beneficis a l'associació Esclat, que treballa en favor de les persones amb paràlisi cerebral.

Marc Márquez no perd mai el somriure, encara que faci escasses hores que ha aterrat al Prat i que amb prou feines hagi pogut dormir. El Mundial de MotoGP no ha començat de la millor manera per a ell, amb un quart lloc a Qatar i amb una caiguda a l'Argentina. Però ara arriba una prova fetitxe per a ell: el Gran Premi de les Amèriques, a Austin, on sempre ha aconseguit la victòria, ideal per començar la remuntada.

"Tinc un palmarès molt bo, allà, però això no vol dir que arribi i guanyi. Cada edició és diferent. De totes maneres penso que és un bon lloc per aconseguir el primer podi de l'any", apunta Márquez, que assegura que si acaba aconseguint el triomf farà una dedicatòria especial per a l'associació Esclat. "Potser em tiro a la piscina –diu rient–. Ja m'ho pensaré, alguna cosa faríem".

He gastat el meu comodí molt aviat, a la segona cursa Marc Márquez Pilot

El de Cervera ha reconegut que l'inici de temporada que està fent Maverick Viñales és "increïble". Una "estrena perfecta" que l'ha dut a guanyar les dues primeres curses i a liderar el Mundial amb un marge de 14 punts. El que "no esperava" era el seu inici, amb una caiguda. "Totes les temporades els erros es paguen cars. El Mundial és molt llarg però jo he gastat el meu comodí molt aviat, a la segona cursa", lamenta.

"Rivals? Ara mateix sóc vuitè al campionat, així que tinc 7 rivals davant meu. De totes maneres, penso que els dos pilots de Yamaha [Maverick Viñales i Valentino Rossi] seran els rivals més perillosos", explica, i afegeix que té "temps per revertir la situació". "És cert que vaig caure a l'Argentina, però em refio de les sensacions. No és el mateix caure anant cinquè o sisè que fer-ho mentre lluites per guanyar. Em quedo amb això. Vol dir que hi som [entre els primers]".

A favor de l'associació Esclat

La 13a edició dels Relats Solidaris ha canviat de protagonista. En els anys anteriors el padrí era un futbolista relacionat amb el Barça. Aquesta vegada es tracta d'un esportista del motor. "És bonic aportar el meu granet de sorra, encara que sigui petit. Tot el que puguem ajudar com a esportistes, ho farem al 100%", comentava el de Cervera, que al final de l'acte ha descobert un quadre amb la seva caricatura pintat pel dibuixant Vizcarra.

Patrocinat pel Banc Sabadell i amb la col·laboració d'El Corte Inglés –on es podran comprar els llibres, que costen 10 euros–, els beneficis que es recaptin aniran a l'associació Esclat, entitat que treballa amb persones amb paràlisi cerebral i que aquest 2017 compleix 40 anys de vida.