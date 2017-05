Montmeló, un circuit sense amo

Històricament, a Montmeló, el pilot que arrenca des de la pole té molts números per aconseguir el triomf. Però, com sempre, hi ha excepcions. Sense anar més lluny, l’any passat Max Verstappen va arrencar des del quart lloc i va guanyar. Però si aquest any es fa bona aquesta estadística, Lewis Hamilton pot convertir-se en el primer pilot capaç de repetir triomf en 10 anys al Circuit de Barcelona-Catalunya. El traçat vallesà no té un dominador clar, uns números que no es repeteixen en cap altre circuit del calendari, on acostuma a haver-hi un pilot que marca diferències.

Fa una dècada que cap pilot ha pujat més d’un cop al capdamunt del podi de Montmeló i encara fa més temps que ningú hi puja en anys consecutius. De fet, des que Michael Schumacher hi va guanyar quatre anys seguits amb Ferrari (del 2001 al 2004) ningú ha sigut d’endur-se’n el triomf i tornar-ho a fer un any després. Una estadística curiosa comptant les èpoques de domini de Sebastian Vettel amb Red Bull o de Lewis Hamilton amb Mercedes.

De fet, Montmeló és realment capritxós a l’hora de triar els seus guanyadors. Ningú esperava que, amb el domini dels Mercedes, l’any passat Verstappen, amb el Red Bull, aconseguís la que va ser la primera victòria de la seva carrera i, de retruc, que es convertís, amb tan sols 18 anys, en el pilot més jove que guanyava una cursa de F-1. Tampoc era d’esperar el triomf de Pastor Maldonado l’any 2012, en una de les curses més estranyes que es recorden: va ser l’única victòria del veneçolà i un gran èxit per a Williams, que no guanyava des del 2004.

De fet, de la graella actual, només dos pilots saben el que és guanyar més d’un cop a Montmeló, tot i que ho van fer amb dos cotxes diferents: Fernando Alonso (l’any 2006 amb Renault i l’any 2013 amb Ferrari) i Kimi Räikkönen (l’any 2005 amb McLaren-Mercedes i l’any 2008 amb Ferrari).

Repeteixen equips, no pilots

I és que en els últims anys han repetit cotxes, però no pilots. Si l’any 2007 va guanyar Massa, un any després ho va fer el seu company llavors a Ferrari, Kimi Räikkönen. I el 2010 i 2011, dos triomfs seguits per a Red Bull, primer per a Webber i un curs després Vettel.

Sent realistes, perquè aquest any Montmeló tingui un guanyador diferent, tret que la cursa d’aquest diumenge sigui ben estranya, l’única opció és Valtteri Bottas, el vencedor de l’últim Gran Premi de Rússia. I és que, pel que s’ha vist en les tres sessions d’entrenaments lliures i en l’oficial, els Mercedes i els Ferrari segueixen sent els únics amb opcions reals de victòria, ja que Red Bull, tot i les novetats que han portat a Montmeló, segueix estant un pas enrere. Ahir Hamilton, Vettel, Bottas i Räikkönen es van repartir les dues primeres files de la graella i els Red Bull es van quedar a la tercera, sense opcions de lluitar per estar més endavant.

Qui dissabte va donar la sorpresa en els entrenaments oficials va ser Fernando Alonso. El pilot de McLaren-Honda va aconseguir passar a la Q3 (la tanda dels entrenaments oficials on passen els 10 pilots que aconsegueixen el millor temps i són els que lluiten per la pole ) per primer cop aquesta temporada i, a més, va acabar la sessió amb el setè millor temps. Optimista després dels problemes que va tenir en la primera sessió d’entrenaments lliures, Alonso espera esgarrapar avui a Montmeló els primers punts de la temporada per a ell i el seu equip. Per fer-ho, primer hauria d’acabar la cursa i després, fer-ho entre els deu primers.