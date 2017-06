Un Mundial de 25 curses a l’horitzó

“Avaluem altres oportunitats”, va dir Chase Carey dijous a Mont-real durant la roda de premsa prèvia al Gran Premi del Canadà que es disputa avui al circuit Gilles Villeneuve. Va ser tan sols una frase, però malgrat que després va matisar les declaracions, ja havia aixecat polseguera. Aquest any hi ha 20 curses i, de cara a l’any vinent, amb la sortida de Malàisia i la tornada dels Grans Premis de França i d’Alemanya, el Mundial tindrà 21 curses. Així doncs, amb tot tancat per a l’any vinent, els canvis, com a molt aviat, arribarien la temporada 2019. “No és constructiu posar-nos en casos hipotètics; ara mateix el nostre focus està posat en les curses que tenim aquest any i en les 21 que tindrem l’any vinent, i a fer que aquests esdeveniments arribin a un altre nivell”, va comentar Carey, que va avançar que estan estudiant fer curses en altres ciutats nord-americanes, com ara “Nova York, Miami o Las Vegas”. “Tenim en marxa un estudi econòmic per veure quines ciutats són interessants per a la Fórmula 1; n’hi ha que tenen un gran impacte tant social com econòmic”, va reconèixer el director comercial de la Fórmula 1, Sean Bratches.

Els pilots, però, no ho veuen de la mateixa manera. Més curses vol dir més exigència, més viatges, menys descans en una temporada que ja és atapeïda. Fernando Alonso va ser el primer que va aixecar la veu. “Crec que vaig començar a la Fórmula 1 quan el calendari tenia 16 curses més els tests. Ha anat augmentant any a any i ja estem en un número que és bastant exigent. Per la vida que portem entre preparació, actes amb els patrocinadors, tests, compromisos... amb 20 o 21 ja n’hi ha prou. Si n’hi ha 25 o 26 potser serà bo en alguns aspectes i dolent en d’altres”, va assegurar el pilot asturià, que va deixar la porta oberta a una possible retirada en cas que el campionat s’ampliï més del compte: “En aquest punt de la meva carrera crec que una bona qualitat de vida és més important que fer més temporades a la Fórmula 1. Si el calendari es manté en 20-21 curses, estaré content de seguir aquí”.

També va donar la seva opinió sobre el tema el britànic Lewis Hamilton, que va assegurar que no hi havia pensat, però que estava d’acord amb el que Alonso havia dit. I Checo Pérez també va arrufar el nas quan li van plantejar la possibilitat d’ampliar el número de curses de cara al 2019: “Ningú pot fer 25 curses. Estaríem corrent gairebé cada cap de setmana, i hi hauria molta gent que ho deixaria”, va etzibar el mexicà.

Carey es defensa comentant que no tenen intenció “d’americanitzar” l’esport. “La part més important d’aquest esport és a Europa i ho mantindrem, però hi ha coses de l’esport americà que es poden adaptar a la Fórmula 1, com ara el tema del menjar i l’entreteniment, una manera de captar el públic americà, però sempre mantenint el glamur i l’emoció que caracteritzen la Fórmula1”, conclou.