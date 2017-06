Pedrosa deixa els seus rivals a mig segon

Dani Pedrosa va aconseguir ahir la segona pole position de la temporada. I ho va fer amb autoritat, deixant els seus rivals a mig segon de diferència. El de Castellar del Vallès espera, doncs, que arrencar des del primer lloc de la graella li doni tan bon rendiment com l’altra vegada que ho va aconseguir aquest any, a Jerez, quan va guanyar també la cursa. “No em passa mai, però aquest cop he aconseguit el meu millor temps en el primer intent. La veritat és que ens l’hem jugat amb el pneumàtic del davant i ens ha sortit bé. Estic molt content”, deia Pedrosa, somrient després de marcar el ritme davant l’afició, en la cursa de casa.

Els pneumàtics Michelin, doncs, van tornar a ser ahir la clau, i avui ho tornaran a ser. Montmeló sempre ha sigut un circuit complicat per a les gomes i, aquest any, més que mai. “El principal rival per a la cursa soc jo i, després, els pneumàtics. Només he de centrar-me en la meva moto”, deia Pedrosa. El seu company a l’equip Repsol Honda, Marc Márquez, va buscar el límit amb la seva Honda i, tot i rodolar per terra quatre cops tan sols ahir, va acabar quart. Menys sort van tenir els pilots de Yamaha i, sobretot, Valentino Rossi, que no va poder ni classificar-se per a la sessió definitiva, on els 12 millors pilots lluiten per la pole, i arrencarà molt endarrerit, des del 13è lloc de la graella. Maverick Viñales sí que va poder classificar-se, a diferència del seu company d’equip, però no va poder passar del novè lloc, just per darrere de l’alemany Jonas Folger, la primera Yamaha de la graella d’avui. “Em sembla estrany perquè Yamaha sempre ha tingut molts èxits aquí. Sembla que sigui el pesat o el ploraner de MotoGP. No vull queixar-me, vull que ho solucionin”, va dir Viñales, que no és el primer cop que renega de les gomes Michelin.

Qui, com Pedrosa, va acabar satisfet de la sessió d’ahir va ser Jorge Lorenzo, que va marcar el segon millor registre. “Estic content i cal intentar fer una última millora en el warm up durant el matí per lluitar per alguna cosa important durant la cursa”, explicava el mallorquí.

A la categoria intermèdia, el millor temps va ser per al cerverí Àlex Márquez i, com Pedrosa, també és la segona per a ell de l’any després d’haver-la aconseguit també a Jerez. La primera fila la completaran Pasini i Baldassarri, el líder del Mundial. Per últim, a la categoria petita, el madrileny Jorge Martín li va pispar al valencià Arón Canet el millor temps en l’últim instant. Canet, doncs, arrencarà avui segon, just al davant de Juanfran Guevara. El líder del Mundial, Joan Mir, sortirà cinquè, des de la segona fila.