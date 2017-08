Pòquer de Marc Márquez amb rècord de la pista inclòs

Maverick Viñales començava la setmana com un dels grans candidats a obtenir la victòria a Silverstone. Però a mesura que han anat passant els dies, les seves opcions han anat baixant al mateix ritme que guanyava punts un altre català, Marc Márquez. Els entrenaments oficials van servir per certificar que el de Cervera, líder de MotoGP, és el principal candidat a la victòria en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Per si no estigués fent una bona temporada, ahir va posar la cirereta amb la quarta pole consecutiva -la sisena de l’any i la número 43 a la categoria reina- i el rècord absolut del traçat anglès, convertint-se en el primer pilot capaç de baixar dels dos minuts.

És evident que fer pronòstics abans d’una cursa sempre resulta arriscat, sobretot si es tracta de motociclisme, i encara pitjor si es corre a Anglaterra, país on a vegades s’ha d’estar més pendent del cel que dels altres pilots, perquè la meteorologia acostuma a ser el pitjor rival de tots. De fet, ja ha plogut en els entrenaments. Sembla, però, que de cara a les curses d’avui el temps oferirà una treva.

I això pot ser una gran notícia per a Márquez, pilot que ha anat de menys a més al llarg del cap de setmana. A l’hora de la qualificació va completar els 5.900 metres del traçat anglès amb un temps de 1:59.94, més ràpid que el rècord que ell mateix havia establert el 2015. Un temps estratosfèric que cap rival va ser capaç de copiar, tot i que alguns pilots van poder obtenir bons parcials, però cap volta tan perfecta com la de Márquez, capaç de salvar un parell de caigudes durant la Q2. “El més important és que estem en la primera línia, que era l’objectiu d’entrada. Hem fet un pas endavant a nivell de ritme”, deia.

El cap de files de l’equip Repsol Honda, líder del campionat i que té bones cartes per marxar de Silverstone amb més avantatge, sortirà des de la posició de privilegi acompanyat per la Yamaha de Valentino Rossi i l’Honda satèl·lit de Cal Crutchlow.

Maverick Viñales, en canvi, es va haver de conformar amb el quart lloc. Tot i que el de Roses tan sols és a quatre dècimes exactes de Márquez i segueix optant a la victòria final. El traçat anglès és especial, per a ell, ja que a Silverstone va aconseguir la seva primera victòria a MotoGP, just fa un any. Un triomf que, culminat amb la bona temporada que va fer a Suzuki, li va valer un bitllet per rellevar Jorge Lorenzo a l’equip Yamaha.

L’esperança de Maverick Viñales

Vencedor de les dues primeres curses de la temporada a Qatar i a l’Argentina, a més d’un tercer triomf a França, Viñales va liderar el Mundial en les primeres curses però els resultats discrets que han vingut després -un podi en les últimes cinc carreres- l’han relegat fins a la tercera posició, per darrere d’Andrea Dovizioso i a 24 punts del líder.

A la categoria mitjana, l’italià Mattia Pasini va aconseguir la tercera pole consecutiva. L’acompanyaran a primera fila Àlex Márquez i el líder de Moto2, Franco Morbidelli. I a Moto3, el millor temps va ser per a un altre italià, Romano Fenati. Joan Mir, que encapçala el certamen, sortirà segon.