Räikkönen aconsegueix la ‘pole’ nou anys després

Kimi Räikkönen liderarà avui (14.00 hores, Movistar+) la graella de sortida del Gran Premi de Mònaco. El finlandès va aconseguir ahir la pole position durant la sessió classificatòria, la primera en els últims nou anys. “Ha sigut molt divertit i el resultat és fantàstic”, va comentar eufòric. “L’hem de felicitar. Ha fet una gran feina”, deia el seu company d’equip Sebastian Vettel, segon. Els seus Ferraris van dominar la jornada. Ni els sempre omnipresents Mercedes van estar al nivell del seu rodatge. Només Valtteri Bottas va poder seguir la seva estela i va aconseguir la tercera plaça, per davant dels Red Bull de Marc Verstappen i Daniel Ricciardo.

Lewis Hamilton, segon a la taula del Mundial, va caure eliminat a la Q2 (juntament amb Massa, Magnussen, Hülkenberg i Kviat) per problemes amb els neumàtics i per un accident del belga Stoffel Vandoorme (McLaren-Honda). És la primera vegada que el britànic no disputava l’última fase dels entrenaments des del Gran Premi d’Itàlia del 2013. Aquest any haurà de remuntar des de la catorzena plaça si vol acabar puntuant. El madrileny Carlos Sainz (Toro Rosso) sortirà sisè després d’haver signat la seva millor classificació de la temporada, el mateix resultat que va aconseguir l’any passat al circuit urbà de Montecarlo. El mexicà Sergio Checo Pérez (Force India), el francès Romain Grosjean (Haas), el britànic Jenson Button (McLaren-Honda), que haurà d’afrontar una sanció de 15 llocs per haver canviat gran part del seu motor, i Vandoorme completen el top ten de la sortida.