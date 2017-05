Rossi: líder gràcies a la regularitat

Des que l’any 1993 MotoGP va adoptar el sistema de puntuació que hi ha ara, mai cap pilot havia arribat a la cinquena cita de la temporada com a líder de la categoria reina amb tan pocs punts com aquest any té Valentino Rossi. L’italià encapçala la classificació amb 62 punts i, entre ell i Dani Pedrosa - quart després de guanyar al circuit de Jerez fa quinze dies- tan sols hi ha deu punts de diferència. El Mundial doncs, arriba avui a França molt ajustat. Els quatre pilots de les dues marques que s’han repartit els triomfs aquest any (dos per a Maverick Viñales amb Yamaha i una per a Marc Márquez i per a Dani Pedrosa amb Honda) encapçalen les quatre primeres posicions del Mundial, si bé el líder, Valentino Rossi, és l’únic dels quatre que no ha guanyat encara cap cursa (dues segones posicions, una tercera i una desena). Líder doncs, des de la segona cursa, gràcies a la regularitat. I podria ser-ho encara amb més avantatge, però a Jerez, els problemes de pneumàtics el van fer caure fins a la desena posició. "Em vaig disgustar per l’equip i pel resultat de les tres primeres curses. A Jerez vam perdre l’avantatge, però encara estic al capdavant. Hem de millorar la moto per intentar ser més competitius", deia Rossi quan va arribar a Le Mans, mostrant-se optimista de cara a aquest cap de setmana.

Que el primer classificat no hagi guanyat cap cursa, com passa enguany amb Rossi, és un fet que no passava des del 2006, quan Nicky Hayden també va arribar a la cinquena cita de la temporada sense haver pujat al capdamunt del podi en cap de les quatre primeres curses. Aquell any el nord-americà, que va acabar proclamant-se campió del món per primer i únic cop, no va aconseguir cap triomf fins a la vuitena cita del curs.

Així doncs, Maverick Viñales i Marc Márquez tenen avui l’oportunitat d’assaltar el lideratge de la categoria ja que Le Mans no és un traçat on l’italià acostumi a destacar. De fet, no hi guanya des del 2008 i en totes les temporades que ha disputat de MotoGP, en total tan sols ha creuat la línia de meta en la primera posició en tres ocasions. Viñales guarda bons records de Le Mans, ja que és el traçat on va guanyar la seva primera cursa. "Le Mans és una bona pista per a nosaltres, s’adapta al meu estil de pilotatge", reconeixia després d’haver superat els problemes de pneumàtics que va patir a Jerez, igual que el seu company de Yamaha.

Aquest any, els pilots estrenen asfalt a Le Mans. Si bé van tenir una jornada de proves a principis d’any, no tots hi van venir. És el cas de Marc Márquez, que s’haurà de refiar dels números que va fer Cal Crutchlow, amb l’Honda. Tots hi arribaven pensant que divendres, durant les dues sessions d’entrenaments lliures, podrien fer proves, però la pluja els va fer canviar de plans. "Tot el que passi serà una incògnita", assegurava Márquez, que té quatre punts menys que Rossi.