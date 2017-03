Saló MotOH!: per quedar-se amb la boca oberta

Que Barcelona és la “ciutat de les motos” està estadísticament demostrat des de fa temps. L’any passat s’hi van matricular 39.102 motos i ciclomotors; això vol dir un 25,4% més que el 2015. Formen part del 1.062.684 de vehicles del parc mòbil de dues rodes motoritzat que fins a finals de gener hi havia a Catalunya (5.202.952 a Espanya), segons dades de la DGT.

Les previsions per a aquest any parlen d’un creixement més moderat, un 3%, per l’entrada en vigor de la normativa Euro IV, que regula les emissions contaminants dels vehicles de dues rodes de manera molt més rigorosa. Aquesta legislació ha obligat els fabricants a desempallegar-se dels models que no s’hi ajustaven abans d’acabar el 2016, i per aquest motiu les vendes es van disparar a última hora, empeses per unes ofertes molt agressives dels venedors.

Ara els fabricants de motos estan llançant una nova generació de productes que s’adapten a la nova pauta comunitària. Molts d’aquests models ja es comercialitzen, d’altres ho faran aviat. I la majoria els podrem veure el cap de setmana vinent en una nova edició del saló MotOH! la segona que es farà al recinte firal de Montjuïc, ara al pavelló 8 i a l’avinguda Reina Maria Cristina, on hi haurà les activitats més dinàmiques.

Aquesta mostra va començar fa quatre anys a La Farga (l’Hospitalet de Llobregat), però no ha sigut fins al trasllat a Montjuïc l’any passat que no ha aixecat el vol. L’edició d’enguany ocupa 30.000 metres quadrats, on trobarem 110 expositors i 350 marques representades que mostraran no menys de 60 novetats que compleixen el requeriment comentat. Entre els models més esperats cal destacar la nova Yamaha TMax, la cinquena generació d’una escúter de luxe, més refinada que mai, i que va néixer ja fa setze anys.

Un dels estands més espectaculars serà el de MV Agusta, amb les motos que aquell cap de setmana correran al Motorland d’Alcanyís la tercera cita del Mundial de superbikes. En el mateix lloc també podrem veure les motos que s’utilitzaran a la flamant copa monomarca que Motos Bordoy, l’importador de la marca italiana, té previst organitzar enguany per diversos circuits espanyols, i que presentaran allà mateix.

Honda mostrarà la X-ADV, una crossover amb forma d’escúter, que permet una utilització off-road molt interessant gràcies a unes suspensions de recorregut molt llarg, i una vocació clarament enfocada als viatges d’aventura.

Kawasaki aposta pel trail a un preu molt competitiu. La Versys X300 té un aspecte molt semblant al dels exitosos models de cilindrada superior de la marca, però amb un caràcter molt amable per a usuaris de tots els nivells, i amb una altura del seient molt més baixeta.

Una altra marca que també aportarà novetats interessants és SYM. Al saló Intermot -fet fa poc a Colònia- va destacar la Jet 14, de 125 cc amb injecció, i la CruiSYM 300, una GT d’estil esportiu i plena de detalls i de tecnologia per tot arreu que també reclamaran l’interès dels visitants a Montjuïc.

El vessant més dinàmic

Més enllà de les novetats que s’hi podran veure, el saló MotOH! aposta per un vessant més dinàmic. A partir de dijous i fins diumenge a la tarda, els visitants podran provar les últimes novetats del mercat en uns recorreguts concertats prèviament, i acompanyats per monitors que els guiaran en l’experiència. També hi haurà circuits tancats per fer diverses proves dinàmiques.

Els motoristes interessats a fer-ho podran conduir vehicles elèctrics -una experiència molt recomanable si no l’heu feta encara- o provar les reaccions d’una moto quan frenem sobre mullat (amb total seguretat) si ho fem amb l’ABS connectat o sense.

A MotOH! també hi ha zones de pràctiques per millorar la seguretat dels motoristes i un circuit per motos infantils; i justament de cara a aquests usuaris, cal destacar el naixement d’una marca nova, exclusiva per a ells: Macbor, que es presentarà al saló en societat per primera vegada. La part més lúdica permetrà gaudir de les exhibicions de pilots acrobàtics, zones de trial i simuladors de tota mena.

Aquest any MotOH! ret un homenatge a la història, ja que d’una banda hi haurà una interessant exposició de vehicles històrics, dissenyats i construïts a Catalunya, com l’exclusiva Moto Simó del 1924, i es farà la sisena edició del Ral·li Motoclàssica Barcelona, per a motos fetes abans del 1986. Dissabte al migdia hi haurà un debat de cara al públic sobre la temporada de MotoGP que promet fer saltar espurnes.