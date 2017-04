Seat León Cupra ST: un llop amb pell de xai

L’any 2017 pot ser el més important per a la història de Seat. I no únicament per la dades brillants amb què va tancar l’exercici anterior, amb rècord de vendes i grans beneficis, sinó perquè aquest any la marca catalana llançarà la nova generació de l’Ibiza, el SUV Arona -dirigit al segment més popular dels crossovers -, i ja ha tret al mercat el nou León (del qual ja vam parlar a La guantera ) i la seva versió Cupra, que és la que ens ocupa avui.

Aquesta interpretació esportiva de determinats models que fan a Seat té una molt bona acollida. De fet, les vendes dels Cupra del 2013 al 2016 s’han triplicat a tot el món si les comparem amb les del trienni del 2008 al 2011, i en el cas del mercat espanyol s’han duplicat. Amb aquest cotxe, la casa de Martorell torna a apujar el llistó del seu vehicle de carrer més potent, ja que, amb 300 cavalls, incrementa en deu els que tenia la versió anterior.

La sortida al mercat del Seat León Cupra fa poques setmanes fa que, actualment, al mercat espanyol ja hi hagi tres models de vehicles compactes amb aquest nivell de potència. Aquest cotxe va equipat amb un motor 2.0 TSI de gasolina, amb turbocompressor, que és capaç de llançar el cotxe fins als 250km/h (i si no arriba a més és perquè està limitat electrònicament) i d’accelerar de 0 a 100 en tan sols 4,9 segons. Un míssil, vaja.

Aquestes xifres ens poden fer pensar que estem davant d’un automòbil complicat de conduir si no tenim una experiència mínima amb vehicles tan potents. Doncs no és així. I això és possible gràcies al seu parell motor, de 380Nm, que fa que l’entrega de potència sigui molt domesticada.

Curiosament, amb el pas dels anys, com més potents han sigut els Cupra, més fàcils han sigut de portar. Han anat evolucionant amb els anys. La història va començar el 1996, amb el punt de partida que van marcar els Ibiza, capaços de proclamar-se campions mundials de ral·lis en la seva divisió. Quatre anys més tard va arribar el primer León amb cognom Cupra, que tenia 265 cavalls. Després van arribar dues motoritzacions més, amb 280 i 290, i ara és el torn de l’actual. Oferir cavalls a dojo té mèrit, però la gràcia és que els puguem aprofitar i que tota la potència arribi de manera eficaç a l’eix davanter del cotxe, com és el cas. I això és possible perquè a Seat han utilitzat, a més del diferencial habitual, un embragatge que actua com si fos un autoblocant que ens ajuda a dosificar tota la potència i evita que es perdi en patinades de roda innecessàries (i perilloses).

Seat presenta el nou León Cupra en tres carrosseries: de tres portes, de cinc i ST, o familiar. Aquesta última s’ofereix amb tracció a les quatre rodes, 4Drive. Vam tenir l’ocasió de provar-la al recargolat circuit Parcmotor Castellolí i, tot i que el dia no era el més agradable, va ser ideal per valorar aquestes qualitats, ja que l’asfalt patinava molt perquè plovia.

L’opció ST és interessant, ja que la tracció integral es combina amb el canvi DSG i un embragatge Haldex que multiplica la motricitat sense perdre comoditat. Es tracta d’un cotxe molt discret (tot i que té uns detalls cridaners d’un color butà molt llampant) amb un aspecte aparentment tímid i familiar, però en el fons és un autèntic pura sang. Divertit d’allò més... sobretot en un circuit tancat, com va ser el cas.

Però, tenint en compte que la palla cada vegada va més cara, convé no fer el milhomes i que quan pugem a aquest cotxe no renunciem als moltíssims sistemes d’ajuda electrònica a la conducció que incorpora. Entre d’altres, destaquen: l’assistent en situació d’embús, el control de creuer amb ajuda a la frenada d’assistència, el control de canvi involuntari de carril, la protecció de vianants o el sempre útil sistema de reconeixement de senyals. Un devessall d’electrònica que principalment ens arriba de l’exitós Ateca i que, entre altres coses, ens permet triar cinc estils de conducció diferents, a demanda.