Stoner, el més ràpid en la primera jornada de test de MotoGP a Sepang

Casey Stoner ha tornat a MotoGP i ho ha fet marcant el millor crono en la primera jornada de test de pretemporada de la categoria reina al circuit de Sepang. El pilot australià, provador de Ducati, ha aconseguit el millor temps seguit del seu company a la marca italiana, Andrea Dovizioso. Stoner ha donat 33 voltes i ha tancat la seva millor volta amb un temps d'1:59.681 i ha estat, juntament amb Dovizioso, els dos únics pilots que han aconseguit rodar en menys de dos minuts. L'altre pilot de la marca italiana, Jorge Lorenzo, que ha sortit a pista amb la moto del 2016, ha acabat 17è, amb un temps de 2:01.350.

Per darrere d'ells, el tercer pilot més ràpid ha estat el català Maverick Viñales, que aquesta temporada debuta amb la Yamaha. El de Roses ja va demostrar a València, en el primer test de pretemporada, que podia ser molt ràpid i aquest dilluns ha tornat a marcar diferències. El seu company, Valentino Rossi, ha estat vuitè, amb un temps un segon més lent que Stoner.

La jornada però, ha estat marcada per la pluja, que ha aparegut a dues hores per a la finalització, ha fet que molts dels pilots no sortissin més a pista, ja que a partir de llavors ha estat impossible rebaixar temps.

Marc Márquez, per la seva banda, ha tancat la primera jornada de test en la novena posició i el seu company, Dani Pedrosa, ha estat 13è. Precisament el de Castellar del Vallès ha estat notícia després d'anunciar que Sete Gibernau formarà part del seu equip. Així, el barceloní farà de conseller de Pedrosa a partir d'aquesta temporada.

Aquests han estat els temps de la primera jornada de test de MotoGP a Sepang:

1. Casey Stoner (Ducati) 1:59.681

2. Andrea Dovizioso (Ducati) a 0.117

3. Maverick Viñales (Yamaha) a 0.449

4. Álvaro Bautista (Ducati) a 0.454

5. Andrea Iannone (Suzuki) a 0.809

6. Cal Crutchlow (Honda) a 0.889

7. Jonas Folger (Yamaha) a 0.963

8. Valentino Rossi (Yamaha) a 1.014

9. Marc Márquez (Honda) a 1.058

10. Héctor Barberá (Ducati) a 1.063

...

13. Dani Pedrosa (Honda) a 1.290

15. Aleix Espargaró (Aprilia) a 1.592

16. Pol Espargaró (KTM) a 1.658

17. Jorge Lorenzo (Ducati) a 1.669

20. Álex Rins (Suzuki) a 2.208

25. Tito Rabat (Honda) a 2.635.