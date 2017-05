Valentino Rossi pateix un accident quan feia motocròs

Valentino Rossi ha patit un accident aquest dijous mentre feia motocròs al Cross Club Cavallara, a Modavio, Itàlia. El pilot de Yamaha, que estava entrenant, ha estat traslladat a un hospital proper, on els metges, després de fer-li proves, li han diagnosticat un traumatisme toràcic i abdominal lleu, segons ha informat el seu equip.

Segons l'equip, els metges no han detectat cap tipus de fractura, tot i que per precaució el pilot ha passat aquesta nit en observació i aquest divendres actualitzaran en un nou comunicat el seu estat.

Com els ha passat amb anterioritat a altres rivals, Rossi s'ha lesionat entrenant-se i ara treballa per arribar a temps per a la propera cursa, el Gran Premi d'Itàlia, que es disputa el 4 de juny.