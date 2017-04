Valtteri es posa les botes on pateix Hamilton

Fernando Alonso ja ni pateix. Ha passat de dir a les últimes proves que estava fent “la millor cursa de la seva vida”, tot i no acabar-ne cap, a protagonitzar-ne una de les més curtes. A Sotxi va haver de plegar abans de començar, a la volta d’escalfament. Quatre de quatre. Un nou fracàs que arribava poca estona després que Sauber anunciés que l’any vinent canviaran els motors Ferrari actuals pels Honda. Preguntat per això, l’asturià va respondre amb un lacònic: “Ja veurem on serem l’any vinent cadascú de nosaltres”, mentre marxava “a veure la cursa, tot menjant un gelat”, segons va dir al més pur estil tant-se-me’n-fot de Kimi Räikkönen.

La teoria diu que és bo per a McLaren que l’any vinent hi hagi algun altre equip amb el mateix motor que ells, ja que això els ajudarà -sobre el paper- a evolucionar aquesta unitat de potència. Ara ho fan en solitari, mentre que els fabricants de propulsors rivals alimenten diverses escuderies a la vegada, amb el cabal d’informació i els beneficis que això suposa.

Però tot això, esclar, en el supòsit que McLaren mantingui la relació amb els japonesos, que cada vegada sembla més difícil, i no consolidin l’acord que alguns ja apunten amb Mercedes. Precisament la marca de l’estrella va perpetuar ahir l’hegemonia en l’avorrit circuit de Sotxi, aquesta vegada amb Valtteri Bottas, que s’estrenava.

El finlandès va neutralitzar la primera fila que van monopolitzar els dos Ferrari de Sebastian Vettel i Kimi Räikkönen gràcies a una bona sortida, i una millor reacció després de l’aparició del cotxe de seguretat.

I, tot i que va patir al tram final de la prova per contenir Vettel, es va mostrar més adaptat al cotxe que el seu company d’equip. Lewis Hamilton enyora la suspensió de l’any passat i, sobretot, la que van provar durant la pretemporada, que finalment van descartar per por que la declaressin il·legal. Bottas no n’ha conegut cap altra en aquest cotxe que la que porta. Qui no ha tastat mai el caviar, no el pot enyorar.

El Gran Premi de Rússia marca el final del pròleg de la temporada. La pròxima cita serà la del Circuit de Barcelona-Catalunya. Per a aquesta prometen canvis. Esclar que ho fan els mateixos que ens van prometre una nova F-1 enguany, i de moment fem més badalls que rots. La cançó de l’enfadós.

Però a la F-1 res és inamovible. Ni les promeses de retirar les subvencions municipals.