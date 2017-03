Vettel dona la sorpresa i guanya a Austràlia

Lewis Hamilton era el favorit per guanyar la primera cursa de la temporada de Fórmula 1 però el triomf ha estat per a Sebastian Vettel. L'alemany de Ferrari ha donat la sorpresa i ha aprofitat un error d'estratègia i els problemes amb els pneumàtics del seu rival per pujar al graó més alt del podi. Un any i mig després, Ferrari tornava a guanyar una cursa. El tercer lloc ha estat per al Mercedes de Bottas.

No ha estat una cursa especialment atractiva, amb pocs avançaments en pista ni duels directes entre pilots. Les previsions més pessimistes s'han complert en l'arrancada d'un campionat en què es temia que els canvis al reglament no permetrien millorar l'espectacle en pista ni convertir els Grans Premis en imprevisibles.

Certament, Hamilton no ha aconseguit el triomf però ha estat principalment per errors propis. Errors que ha ensumat Vettel i l'equip Ferrari. I aquest ha estat el mèrit, el de trobar un punt feble a Mercedes i modificar l'estratègia sobre la marxa per mirar d'aprofitar-se'n. Així ha estat.

Vettel havia demostrat des de l'inici del Gran Premi que tenia un ritme prou competitiu com per plantar cara els Mercedes. No per guanyar -inicialment- però sí per pujar al podi amb comoditat. La cursa ha començat amb un Hamilton mantenint la primera posició i un Vettel enganxat al darrera, sense deixar que s'escapés.

El punt d'inflexió ha estat el primer canvi de pneumàtics. Hamilton, que es queixava que tenia poc 'grip', ha entrat un xic més aviat del previst i ha posat les gomes més dures per arribar fins al final de la cursa. I aquest ha estat el seu pecat, ja que ha tornat a la pista per darrera de Verstappen (Red Bull) i aquest no s'ha deixat avançar. El cas és que mentre Vettel mantenia el seu bon ritme, Hamilton perdia temps darrera del pilot holandès i quan Vettel feia la seva parada, podia tornar a pista en la primera posició. Amb prou feines s'havien completat una vintena de voltes i la carrera ja estava sentenciada.

Vettel, amb gomes més fresques, ha ampliat distàncies contra un Hamilton que al final ha estat especialmentt pendent de defensar la posició respecte del seu nou company, Valtteri Bottas. Ja més lluny, en terra de ningú, han acabat Räikkönen (Ferrari) i Max Verstappen.

Per darrera també han entrat als punts Felipe Massa (Williams), Sergio Pérez (Force India), Carlos Sainz (Toro Rosso), Kvyat (Toro Rosso) i Ocon (Force India). Mentre que Fernando Alonso (McLaren) ha abandonat a falta de cinc voltes per acabar la cursa quan s'ha quedat sense opcions d'entrar als punts.