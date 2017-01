Viñales: "Aquest any tinc l'eina que em permet lluitar pels triomfs i pel campionat"

Aquest dijous s'ha presentat a Madrid l'equip Movistar Yamaha que competirà al Mundial de MotoGP. Valentino Rossi i Maverick Viñales seran els pilots que, de nou, intentaran proclamar-se campions del món. El català, malgrat que aquesta temporada debuta amb Yamaha, té clar que vol intentar lluitar pel títol. "L'any passat vaig demostrar que podia estar lluitant per les primeres posicions. Aquest any tinc l'eina que em permet lluitar pels triomfs i pel campionat. Oportunitats com aquesta hi ha poques, així que ho donaré tot", ha dit el de Roses. El seu company, Valentino Rossi, també ha assegurat que Viñales és candidat al títol: "Aquest any sembla que serà molt més competitiu i podrà lluitar pel títol".

"Estic acostumat a tenir companys d'equip molt forts, com el Jorge [ Lorenzo] . Maverick em va impressionar des del primer dia. Esperava que trigués una mica més a adaptar-se i a ser ràpid, però desgraciadament per a mi no ha estat així. Farem moltes coses junts per intentar que la moto estigui cada cap de setmana al podi", ha assegurat el pilot italià que, sobre la nova moto, ha afegit: "A València vaig provar la nova moto, però sobretot en el test privat de Sepang vaig poder fer més quilòmetres amb ella. Hem descobert que té un gran potencial i que podem ser més forts encara. Les primeres impressions han estat molt positives".

Per a Rossi, "el més important" de cara a la temporada 2017 serà "fer bones curses i intentar ser el suficient ràpid i competitiu per lluitar pel triomf cada cap de setmana". "Estar concentrat i ser molt fort. I de cara al campionat... caldrà esperar a la primera cursa per veure quin és el nivell de la nostra moto i on estan els altres", ha assegurat.

Maverick Viñales, per la seva banda, ha comentat que està "molt motivat". "Vaig signar amb Yamaha amb un objectiu i estic treballant dur per intentar ser el millor Maverick possible", ha afegit. El de Roses, que ja s'ha enfilat a la seva nova moto, ha afirmat que s'ha adaptat molt ràpidament a la Yamaha, tot i que espera millorar en els tests previs a l'inici del Mundial: "L'objectiu és treballar de cara a Qatar. Aconseguir una bona moto de cara a final de cursa. I sobretot, sentir-me a gust sobre la moto".