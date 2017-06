Viñales i Yamaha, els rivals a batre

En cinc dels últims sis Grans Premis de MotoGP disputats a Mugello, el pilot guanyador conduïa una moto Yamaha. I tot sembla indicar que l’estadística es mantindrà favorable a la marca dels diapasons un any més. Maverick Viñales va aconseguir el millor temps en la sessió de qualificació i encapçalarà la graella de sortida de la cursa (14 h, MovistarTV i Vodafone), acompanyat del seu company d’equip, Valentino Rossi.

És la tercera pole de la temporada per a Viñales, que ja havia sigut el més ràpid en els entrenaments de Qatar i de França. El líder del Mundial i guanyador de tres curses (Qatar, Argentina i França) té, doncs, una oportunitat d’or per ampliar distàncies al certamen. No només perquè les característiques del traçat de Mugello s’adapten perfectament a la mecànica de la seva moto, també perquè el seu principal rival al certamen, el també català Dani Pedrosa -segon a disset punts del líder-, tan sols va poder obtenir el cinquè temps a la qualificació.

A Mugello les rectes són molt llargues i els pilots voregen els 350 quilòmetres per hora en el seu punt màxim. Així d’entrada, semblaria lògic pensar que si les Yamaha dominen els entrenaments és perquè també tenen la millor velocitat punta. Doncs no, en aquest registre la marca japonesa ocupa la tercera posició absoluta. Però és que al traçat italià no només es viu d’un bon motor. Cal una màquina ben compensada per frenar al límit, àgil per fer les tres xicanes i amb una bona acceleració.

I aquest és un requisit que només compleixen, a mitges, les Ducati. La marca italiana, que corre a casa, domina clarament el rànquing de velocitat punta -els cinc pilots que van ser a la Q2 van ser els cinc més ràpids-. Però no sobresurten ni en les frenades ni en els girs, on perden bona part de l’avantatge guanyat a les rectes. I en el cas de les Honda? Doncs entremig, amb el segon millor registre de velocitat però amb altres mancances destacades que fan dubtar de les opcions de Dani Pedrosa i Marc Márquez d’optar al triomf. Com a prova, que tan sols van poder ser cinquè i sisè, respectivament.

Rossi, ben recuperat

El Gran Premi d’Itàlia començava amb la incertesa sobre el rendiment de Valentino Rossi, que havia patit una caiguda considerable -fins i tot havia estat hospitalitzat- uns dies abans de la cursa. El de Tavullia, però, es recuperava a temps per pujar a la moto i competir a casa, per a l’alegria dels milers de tifosis que l’esperaven per omplir de groc les graderies de Mugello. Rossi ho va passar malament el primer dia. En canvi, va millorar notablement en la jornada del dissabte fins a situar-se segon, a poc més de dues dècimes del poleman.

La creu de la jornada va ser, novament, Jorge Lorenzo, superat fins i tot per Michele Pirro: mentre que el pilot provador de Ducati pujava fins a la quarta posició, Lorenzo s’havia de conformar amb el setè lloc. Entre ells, gairebé tres dècimes de diferència i la confirmació que el mallorquí encara necessita més rodatge per adaptar-se a la mecànica de la seva nova moto.