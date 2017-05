Viñales guanya després d'un final èpic amb Rossi

Maverick Viñales ha recuperat el lideratge del Mundial. I ho ha fet per la porta gran. A Le Mans, un dels seus circuits preferits, on va guanyar la seva primera cursa al Mundial, aquest diumenge ha sumat un triomf que li permet tornar a situar-se primer de la general. Viñales ha guanyat a França com ho fan els grans, amb tranquil·litat, sense precipitar-se, calmant els nervis quan toca. Tenia la 'pole', però en els primers revolts, el francès Johann Zarco, motivat per córrer a casa i empès per la seva afició, l'ha superat. Han sigut tan sols unes quantes voltes, ja que el de Roses ha recuperat el primer lloc amb rapidesa i ha intentat escapar-se. Sabia que per darrere arribaven Rossi i Márquez, amb fam de triomfs. Amb el català no s'hi ha hagut de barallar, ja que quan quedaven 11 girs i Dani Pedrosa estava a punt de contactar amb ell, ha caigut. No ha sigut el cap de setmana del de Cervera, que en total ha rodolat per terra tres vegades des de divendres.

Amb l'italià, però, sí que hi ha hagut de lluitar. Els dos pilots de Yamaha han ofert cinc voltes espectaculars. Quan, a sis voltes per al final, Rossi ha superat Zarco, Viñales estava una mica distanciat, però l'italià, encadenant voltes ràpides, s'ha enganxat al de Roses, l'ha estudiat i, tres voltes més tard, l'ha superat. Ha sigut amb un interior molt net. El de Roses ha volgut tornar-li la jugada per l'exterior, però ha hagut d'aixecar la moto per no xocar. La lluita no s'ha acabat aquí: Viñales no és dels que donen el seu braç a tòrcer amb facilitat. En una última volta èpica, el català ha superat Rossi aprofitant una de les poques errades que l'italià comet: s'ha obert massa i Viñales ha aprofitat l'oportunitat. Capficat per haver perdut el primer lloc, ha intentat esmenar l'error i ha acabat abraçat a la seva moto després d'arrossegar-se per l'asfalt. "Ha comès un error i l'he aprofitat. Després de dues curses desastroses, guanyar aquí és molt important", deia Viñales.

Segon ha estat Johann Zarco, que ha pujat al podi de MotoGP per primer cop. "És increïble", deia mentre la gent que s'havia aplegat al traçat de Le Mans corejava el seu nom. El podi l'ha completat Dani Pedrosa, que gràcies a les últimes dues actuacions (triomf a Jerez i tercer lloc a Le Mans) escala fins al segon lloc de la general. Sortia 13è i sabia que necessitaria remuntar. Així doncs, ha apostat per muntar pneumàtic tou al darrere (la majoria de pilots han muntat mitjà davant i darrere) i després de remuntar sis llocs en la primera volta, una bona gestió de la cursa i les caigudes d'alguns rivals han fet la resta.

Morbidelli i Mir: els líders guanyen

A Moto3, el triomf ha estat per a Joan Mir, líder de la categoria. La cursa ha estat marcada per un accident múltiple en la segona volta (gairebé la meitat dels pilots de la graella han caigut) que ha obligat a mostrar bandera vermella i tornar a començar, amb la cursa retallada a 16 voltes. El triomf del mallorquí, sumat a les caigudes de Fenati i Martín (els seus perseguidors), el fan més líder encara.

A Moto2, Franco Morbidelli ha guanyat la quarta cursa de la temporada (de cinc que se n'han disputat). Bagnaia ha acabat segon i Thomas Luthi, tercer. Àlex Márquez, que ha disputat la cursa amb una fractura al peu que es va fer als lliures, ha lluitat pel podi, però finalment s'ha hagut de conformar amb la quarta posició.