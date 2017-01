Williams anuncia el retorn de Massa i precipita l'anunci de Bottas a Mercedes

Ja fa dies que es parlava de la incorporació del finlandès Valtteri Bottas a Mercedes –el diari ARA ja se n'havia fet ressò- per ocupar el lloc de l'actual campió del món, Nico Rosberg, des de la sorprenent retirada de l'alemany, i aquest dilluns l'equip Williams l'ha confirmat indirectament. L'escuderia britànica ha fet oficial el retorn a l'equip del brasiler Felipe Massa –que teòricament s'acabava de retirar– per cobrir la sortida de Valtteri Bottas cap a Mercedes, campió mundial de constructors dels tres últims anys.

L'escuderia alemanya, minuts després, ha anunciat qui serà el seu nou pilot, amb una emissió en directe des de la seu de Mercedes. "Avui és un gran dia per a mi", ha comentat Bottas, que estava acompanyat del mànager de l'equip, Toto Wolff.

La cadena d'anuncis ha començat a través d'un comunicat de l'escuderia britànica Williams. "Williams Martini Racing es complau a confirmar que Felipe Massa ha acceptat tornar a l'equip per un any, abandonant la seva retirada per substituir Valtteri Bottas, a qui l'equip ha alliberat perquè pugui incorporar-se a Mercedes per a la temporada 2017", deia el text.

Amb el fitxatge del jove canadenc Lance Stroll, que debutarà aquest any en Fórmula 1, l'equip Williams, davant les múltiples novetats tècniques per al campionat d'aquest any, ha preferit un pilot experimentat, Felipe Massa, que als seus 35 anys treballarà per a la escuderia britànica per quart any consecutiu.

We are pleased to announce that @MassaFelipe19 has agreed to re-join Williams for the 2017 season, on a one-year deal. #WeAreRacing pic.twitter.com/ryYfKpmP0x — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 16 de gener de 2017

Massa ha arribat a un acord per pilotar un any més amb Williams. "Estic molt feliç de tenir l'oportunitat de tornar a Williams. Sempre vaig intentar competir en algun costat en 2017, però Williams és un equip proper al meu cor i tinc molt de respecte per tot el que està intentant aconseguir. Valtteri té una gran oportunitat i li desitjo el millor a Mercedes ", va afirmar Massa.

"Quan em van oferir ajudar a Williams per a la campanya 2017", va afegir, "vaig sentir que era el que havia de fer. No he perdut res del meu entusiasme per les carreres i estic extremadament motivat per pilotar el FW40. Desitjo treballar amb Lance, el conec des de fa anys i he vist el seu talent".

La cap d'equip, Claire Williams, es declara feliç pel retorn de Massa i apunta que "amb Valtteri davant d'una oportunitat única d'unir-se als actuals campions de constructors, Williams ha treballat dur per arribar a un acord amb Mercedes per donar-li aquesta oportunitat fantàstica".

"Felipe [Massa] sempre ha estat un membre molt estimat de la família Williams i estem desitjant tornar a treballar amb ell. No ha perdut el seu esperit competitiu i era important tenir un sòlid recanvi per deixar marxar a Valtteri. El retorn de Felipe ens dóna estabilitat, experiència i talent", ha afirmat Claire.

Bottas arriba a Mercedes després d'haver aconseguit nou podis, tot i que encara no coneix la victòria en 77 carreres, mentre que Massa afrontarà a Williams la seva quinzena temporada a la Fórmula 1, amb un història d'11 victòries, 41 podis i 16 "poles", després d'haver estat molt a prop del títol en 2008.