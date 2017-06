Els àngels de la guarda dels pilots del Mundial

Sempre que un pilot del Mundial de MotoGP pateix una lesió acaba penjant una foto a les xarxes socials al costat del doctor Ángel Charte o el doctor Xavier Mir. Ells són dos dels quatre metges que vetllen per la salut dels pilots durant tot el Mundial. El doctor Charte és el director mèdic de la unitat d’intervenció immediata, la que, quan hi ha un accident greu a la pista, surt corrents per salvar la vida del pilot. Es va crear fa sis anys, arran de l’accident mortal de Marco Simoncelli a Sepang. “L’equip de Dorna i la FIM van pensar que seria bo tenir un equip d’intervenció immediata. Van contactar amb l’Hospital Universitari Quirón Dexeus, on jo soc el cap del departament de medicina interna i d’intensius, i amb el doctor Xavier Mir, traumatòleg que porta molts anys tractant pilots, i el doctor Enric Cáceres, especialista en raquis. Vam parlar i vam preparar un projecte”, explica el doctor Charte, director mèdic del Mundial. Fa 35 anys que treballa, però de les seves paraules es desprèn passió per la seva feina. “Si no tens vocació no serveixes. Un metge ha de gaudir sent metge”, diu. Aquest equip només treballa “amb pilots amb politraumatismes molt greus, amb pacients molt crítics”. El doctor Charte segueix els entrenaments i les curses des del centre de control i, si hi ha un accident greu, s’activa el protocol, començant per mostrar la bandera vermella. “Durant una temporada hi ha 1.200 accidents, però nosaltres tan sols actuem en uns deu o quinze casos”, diu. Dos BMW equipats com una UCI mòbil (un situat al pit lane i l’altre en un punt intermedi del circuit) arrenquen per arribar com més aviat millor al lloc dels fets. “Triguem 40 segons, un minut màxim. La finalitat d’aquest equip no és de diagnòstic, és d’estabilització hemodinàmica i cardiopulmonar, així com vascular. Un cop està estabilitzat, es procedeix al trasllat. Aquest equip té la missió de mantenir amb vida el pilot, tingui el que tingui. L’altra cosa és que el pilot arribi a l’hospital i les lesions siguin incompatibles amb la vida, com va ser desgraciadament el cas de Lluís Salom l’any passat; aquí ja no es pot fer res”, indica el doctor Charte.

Per formar part d’aquest equip cal una formació molt acurada i anys de feina prèvia. Sempre són els quatre mateixos integrants, però si per causes de força major cal fer un canvi, el doctor Charte ja avisa que cal ser “molt estricte” amb les característiques que ha de tenir aquesta persona. “Ha de ser especialista en medicina intensiva, anestèsia o emergències, amb 5 anys d’experiència amb el títol revalidat”, assegura.

El doctor Charte, cada dia de cursa, fa la primera volta darrere dels pilots amb el cotxe de seguretat. “Com a director mèdic la meva única preocupació són els pilots. Sense actors no hi ha ni teatre ni cinema i els nostres actors són el nostre bé més preuat. La meva responsabilitat en aquest aspecte la porto fins a límits extrems, controlo fins a l’últim detall”, indica. I el fet de sentir-se protegits fa que els pilots els agraeixin de manera molt especial la seva feina. “A vegades fem de metges de capçalera. Viatgem 180 dies a l’any i els pilots són persones: es refreden, vomiten, es deprimeixen... molts d’ells són nens. I els que són adults ens valoren molt, i això ens fa feliços”.

A nivell humà, la dificultat de la seva feina és pel vincle que estableixen amb els pilots, que no són uns pacients qualssevol. “Els coneixes a tots i són nens!”, afegeix. De moment, estan tenint un Gran Premi tranquil, però aviat diuen que això “no es pot dir perquè mai saps què pot passar”. Si no els veiem a la pista serà bon senyal.