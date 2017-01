Bernie Ecclestone: a la 'pole' de l'obsessió pels diners

Diuen que els diners no fan la felicitat. La frase s'adequa a la perfecció al cas de Bernie Ecclestone (Suffolk, Anglaterra, 28 d'octubre del 1930), però a ell tant li fa. Fa més de 40 anys que dirigeix amb mà de ferro el circ de la Fórmula 1, l'esport més glamurós però a la vegada més rendible, un esport que ell va convertir en negoci i que va fer créixer com l'escuma. El seu objectiu és guanyar diners, molts diners i ara per ara té la 12a fortuna més important d'Anglaterra, segons la revista 'Forbes'.

Malgrat que ell hagués seguit al capdavant de la F-1, el canvi de mans del negoci ( l'empresa Liverty Media és la nova màxima accionista) l'ha obligat a fer un pas al costat. Ara, Ecclestone passarà a ser el president d'honor de la F-1, un càrrec que, com ell confessa amb ironia, no sap ben bé què significa. "La meva nova posició és una expressió americana. Una mena de presidència d'honor. Utilitzo aquest títol sense saber encara què significa", assegura a la revista ''Auto, Motor und Sport'.

¿Però com ha arribat un venedor de cotxes de segona mà i fill d'un peixater humil a tenir aquesta fortuna? Bernie Ecclestone va aterrar a la F-1 com un frustrat pilot sense talent. Veient que així no es guanyaria la vida, va passar a ser mànager de diversos pilots -entre ells Stuart Lewis-Evans i Jochen Rindt, tots dos morts en accident mentre competien a la pista- i finalment va convertir-se en el propietari de l'escuderia Brabham, que va comprar per 120.000 dòlars i va vendre 15 anys més tard per cinc milions. Així va descobrir Ecclestone un esport desorganitzat en el qual va veure infinites possibilitats de guanyar diners. El seu ull clínic per als negocis no li va fallar. I és que porta la feina a la sang, és addicte al treball i, de retruc, està obsessionat pels diners.

Tot i això, en la vida professional d'Ecclestone hi ha més ombres que clars. Molts dels seus negocis els ha tancat dient veritats a mitges i algunes mentides, venjant-se dels que li han jugat una mala passada i negociant amb mà de ferro, sense deixar veure cap dels seus punts febles. Ha estat així com aquest curiós personatge, de no més d'1,60 metres d'alçada, ha arribat a anar de bracet del cantant Mick Jagger, la model Naomi Campbell i la cantant i actriu Jennifer Lopez pels circuits de tot el món. De fet, la Fórmula 1 li ha permès conèixer molta gent i envoltar-se de persones famoses i influents, però també d'altres com Flavio Briatore, un italià a qui l'apassionen els focus i que, com ell, tampoc té prejudicis quan vol aconseguir alguna cosa.

L'únic objectiu d'Ecclestone és que la màquina de fer diners no s'aturi. I és per això que un cop explotat el mercat de la Fórmula 1 a Europa, des de fa uns anys ha decidit apostar per les economies emergents. ¿Poca gent a les graderies el dia de la cursa? Tant li fa. Els dirigents d'aquests països estan disposats a pagar una morterada per fer-se un forat en el calendari de la F-1, que els permet situar-se al mapa i que els ciutadans del Vell Continent coneguin el país.

Negocis des de petit

Ecclestone va començar a fer negocis gairebé abans de saber què significava aquesta paraula. De ben petit, al pati de l'escola, ja feia intercanvis amb els companys de classe i sempre en sortia beneficiat. Fins i tot comprava coses, les revenia posteriorment i en treia benefici. Això que semblava un joc quan era petit va traslladar-ho ja de més gran a la seva vida. Ecclestone comprava cases, les reformava i les venia més tard a un preu molt més alt. Això feia desesperar totes les seves dones, que veien com anaven fent una mudança rere una altra.

De fet, Ecclestone és una persona capaç de treure diners fins i tot de les agressions que pateix. L'any 2010, uns desconeguts van entrar a la casa del barri londinenc de Chelsea que comparteix amb la seva parella actual, Fabiana Flosi. Li van robar -es van endur un rellotge- i li van clavar una pallissa. Ecclestone es va quedar sense rellotge i amb un ull de vellut. Dels atracadors mai no es va saber ni el nom, però Ecclestone va aprofitar la situació per fer una campanya amb Hublot, la marca del rellotge robat. "El que arriba a fer la gent per un Hublot", deia la publicitat, en què apareixia el protagonista amb l'ull morat que li havien deixat els atracadors.

Ecclestone és d'aquella mena de persones que és millor tenir com a amics que com a enemics. "Bernie te la guarda fins que arriba el moment d'atacar", assegura Ron Dennis, cap de l'equip McLaren fins al 2009. "Li agrada donar la impressió que ho controla tot i que si ell no hi dóna el consentiment no cau ni una fulla d'arbre", diu el patró de l'escuderia Williams, Frank Williams. Dues mostres de la manera de pensar d'Ecclestone, que ha elogiat Hitler "per haver aconseguit que les coses funcionessin" i que pensa que "les democràcies no serveixen per res". Després de 40 anys al peu del canó i sense ningú que l'hagi pogut derrotar, Ecclestone ha estat obligat a deixar el comandament del negoci de la F-1, la seva pròpia gallina dels ous d'or.