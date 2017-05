Les claus de la transformació de Dani Pedrosa

Dani Pedrosa ha decidit canviar aquest any, transformar-se, reinventar-se. Després que l'any passat signés la seva pitjor temporada (va ser sisè, només va aconseguir tres podis, no va arrencar mai des de la 'pole' i, per primer cop no va superar el llindar dels 200 punts), aquest any va decidir afrontar-lo amb molts canvis. Necessitava un incentiu per tornar a creure en ell mateix, per deixar enrere la manca de confiança, la por a les lesions a causa d'una caiguda... La clau d'aquesta transformació no ha estat tan sols una, han estat diverses que, juntes, han capgirat la situació de l'any passat i han permès que ara el 'nou Pedrosa' es mostri més comunicatiu, més proper, més somrient, més relaxat.

El de Castellar del Vallès feia anys que intentava convèncer el seu amic Sete Gibernau perquè estigués al seu costat, després que el 2013 trenqués la relació que l'havia lligat des de l'inici de la seva carrera amb Alberto Puig. Al final, després de molt insistir-hi, ho ha aconseguit. Retirat el 2009, Gibernau ja havia estat alguna vegada al costat de Pedrosa, però no ha estat fins aquest hivern que es va 'oficialitzar' la situació. A Gibernau se'l recorda per la seva capacitat de llegir les curses i de no llençar la tovallola en les seves lluites colze a colze amb Valentino Rossi. Gibernau l'assessora sobre aspectes de pilotatge, gestió dels pneumàtics... però sobretot, l'ajuda en aspectes psicològics.

Però aquesta incorporació no ha estat l'únic canvi que ha fet Pedrosa per a aquest 2017. També ha fitxat per l'empresa Wasserman, que és qui li gestiona els contractes. D'ell se n'ocupa Rhys Edwards, que en els últims anys es va encarregar de la comunicació dins de l'equip HRC. Amb ells, Pedrosa ha signat un contracte per dos anys amb HRC (fins al 2018), fet que li ha transmès la tranquil·litat necessària per afrontar aquesta temporada més relaxat. També cal afegir-hi la figura d' Edu Villodre, que s'encarrega de totes les necessitats del pilot durant els caps de setmana als circuits.

Però a més, els canvis també han arribat al seu equip. Després d'apostar el 2014 per Ramon Aurin, el seu telemètric, com a cap de mecànics, per aquest 2017 va anunciar que contractava Giacomo Guidotti, el cap de mecànics que estava amb Scott Redding a Ducati Pramac. Si tot això no fos poc, aquest 2017 Honda ha entès les peticions tant de Pedrosa com de Márquez, i han aconseguit que la marca passi a un motor 'big bang', més suau, que beneficia la seva manera de pilotar. I a tot això s'hi han afegit els nous pneumàtics Michelin, més tous, que també li van millor. Canvis a nivell personal, professional i també pel que fa a la moto que han acabat, pel que sembla, provocant una transformació, deixant enrere el Pedrosa de temps passats que arribava als circuits sense il·lusió.

"Aquesta és la dinàmica, afrontar-ho tot amb una mica més d'il·lusió, d'optimisme i d'alegria" Dani Pedrosa Pilot d'HRC

"Normalment, a la vida o en la situació en la que t'hi trobis, pots afrontar les coses de dues maneres: està el camí fàcil i el difícil. Pots afrontar-ho amb millor o pitjor actitud. És una mica aquest punt: sabem que MotoGP és molt difícil i que passen coses que a vegades són dures, que no tots els moments són bons, però tot canvia depenent de com ho afrontis. Entre els dos camins, pots triar-ne un o l'altre. Aquesta és la dinàmica, afrontar-ho tot amb una mica més d'il·lusió, d'optimisme i d'alegria, perquè al final, això és esport i, sobretot, és l'esport que jo estimo", deia a Jerez Pedrosa, definint la seva nova filosofia.

16 anys seguits guanyant

Amb el triomf de diumenge a Jerez, Dani Pedrosa acumula 16 temporades consecutives guanyant com a mínim una cursa al Mundial, una cosa que fins ara mai ningú havia aconseguit. El d'aquest diumenge al Gran Premi d'Espanya és el 53è triomf de la seva carrera, el 30è a MotoGP. Però a més, Pedrosa ha aconseguit igualar un rècord que estava en possessió de Giacomo Agostini: el de 12 temporades seguides guanyant com a mínim una cursa a la categoria reina. "És una cosa difícil d'aconseguir i et fa sentir molt bé per dins. He de donar les gràcies a tots els que m'han ajudat a aconseguir aquestes victòries", deia Pedrosa en la roda de premsa, somrient, per fi.