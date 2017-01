De crear un negoci global a fer-lo sostenible

Fa 40 anys, quan Bernie Ecclestone va arribar a la Fórmula 1, res era com és ara. El magnat britànic, que ha comandat amb mà de ferro el gran circ des de finals dels anys 70, deixa ara -per obligació- de ser el patró de la Fórmula 1 després que l’empresa Liberty Media comprés al setembre més del 35% del capital de la F-1. Una de les primeres mesures que han pres els nous amos ha sigut situar al capdavant de la competició Chase Carey, vicepresident de la 21st Century Fox, que ha sigut el responsable de l’arribada de Liberty Media a la F-1.

Amb Ecclestone, la F-1 es va internacionalitzar, globalitzar. El seu objectiu va ser, després de trobar un esport completament desorganitzat, convertir-lo en un negoci, en una màquina de fer diners. Com? Sobretot amb les elevades taxes que cobrava als circuits per acollir una cursa, que anaven directament a l’empresa Formula One Management. Mentrestant, els traçats només obtenien ingressos de la venda d’entrades, ja que els diners de la publicitat i la televisió del gran circ van directament a la F-1. Però també va ser el gran artífex del repartiment dels guanys dels drets de televisió del campionat. Així, des que ell n’està al capdavant, el 47% dels beneficis són per als equips (tot i que els guanys no estan repartits de manera equitativa), el 30% per a la Federació Internacional de l’Automòbil i el 23% restant per a Formula One Promotions and Administration (FOPA), empresa de la qual Ecclestone era beneficiari.

El llegat que aquest home de negocis deixa, amb llums i ombres, serà difícil d’igualar. Ha aconseguit que pilots, patrocinadors, televisions i famosos desitgin estar dins de la competició i, a més, ha creat un negoci que genera uns 1.900 milions de dòlars anuals (s’estima un benefici del 50%). “Un dia, quan jo no hi sigui, un dels màxims problemes serà que jo tenia una bona relació amb els promotors de les curses. Molts m’han dit que, quan jo no hi sigui, ells tampoc hi seran. Aquest és el perill”, va dir Ecclestone en una entrevista a The Independent. És per això que Liberty Media ha decidit no prescindir del tot d’ell, que a partir d’ara passarà a ser el president d’honor de la F-1, un càrrec que, com ell confessa amb ironia, no sap ben bé què significa. “La meva nova posició és una expressió americana. Utilitzo aquest títol sense saber encara què significa”, assegura a la revista Auto, Motor und Sport. Ecclestone afegeix que, tot i que no anirà a totes les curses, no deixarà de trepitjar els pàdocs dels circuits. “A partir d’ara, els meus dies a l’oficina es tornaran bastant més tranquils. Potser aniré a alguna cursa en el futur, encara tinc molts amics a la F-1 i encara tinc diners per poder pagar una entrada”, diu el ja expatró de la Fórmula 1, que té una fortuna personal valorada en uns 1.725 milions d’euros.

Canvi de rumb

Amb l’arribada de Liberty Media, la Fórmula 1 canviarà. Greg Maffei, cap executiu de l’empresa, ja ha avisat que vol que el repartiment dels guanys dels drets comercials entre els equips estigui més igualat, de manera que s’evitin els avantatges que té Ferrari pel fet de ser l’única escuderia que no s’ha perdut cap certamen. Els nous amos del gran circ volen fer sostenible la Fórmula 1 i buscar noves fonts d’ingressos, amb la intenció de deixar de collar els circuits, ofegats per les elevades taxes que han de pagar. Però també volen apropar la Fórmula 1 als aficionats i fer que els americans s’enganxin a aquesta competició que ara per ara encara es miren de reüll.

Per aconseguir-ho, Liberty Media ja ha anunciat la incorporació de dues figures clau: Ross Brawn (fundador de BrawnGP, director de Mercedes i peça clau de Ferrari als anys 2000) serà el director esportiu del campionat, i Sean Bratches es convertirà en el responsable de l’àrea comercial.