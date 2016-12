Des del nivell del mar fins als 5.000 metres: l'altiplà bolivià marca el Dakar 2017

El Dakar 2017 serà "el més dur dels disputats a l'Amèrica del Sud". Marc Coma, director esportiu del ral·li, ho va deixar clar quan va presentar el recorregut. A les ja tradicionals complicacions del Dakar, aquest any se n'hi afegiran de noves: les pròpies d'un clima extrem, les novetats esportives i l'altura, ja que per primer cop es travessaran les dunes de l'altiplà bolivià.

Aquest dilluns arrenca el Dakar des d'Asunción, la capital del Paraguai, el 29è país que visita el ral·li. Ho farà pràcticament des del nivell del mar i, tres dies més tard, s'enfilarà fins als 5.000 metres. I és que en aquest Dakar l'altura serà la protagonista, ja que els pilots hauran de passar una setmana –inclosa la jornada de descans– en altura. En aquest 2017, Bolívia, que acull la prova per quart any consecutiu, tindrà un paper rellevant, ja que tindrà bona part del pes competitiu del Dakar.

315x388 El recorregut del Dakar 2017 / DAKAR.COM El recorregut del Dakar 2017 / DAKAR.COM

Canvis de temperatura i etapes llargues

El del 2017 serà un Dakar extrem, amb brutals canvis de temperatura i etapes molt llargues, moltes d'elles disputades a més de 3.500 metres d'altura. A tot això caldrà sumar-hi les novetats esportives que s'hi incorporen aquest any, com ara la disminució de l'ús del GPS, fet que atorgarà a la navegació –i als copilots, en el cas dels cotxes i dels camions– un paper destacat. I és que en aquesta edició es reemplaçaran els 'way points' amagats per 'way points' de control que activaran el GPS quan els pilots estiguin a tan sols 300 metres. "Aquest Dakar serà més autèntic, amb menys velocitat i més navegació. I això m'afavoreix", assegura Laia Sanz, que afronta la seva setena participació, la segona com a pilot de l'equip KTM oficial. De fet, després de 15 anys seguits aconseguint el triomf, la marca austríaca torna a ser la candidata número 1 al triomf, tot i que no caldrà perdre de vista les Honda, que tenen ganes de capgirar la dinàmica.

I és que, a les possibles pluges del dia inicial al Paraguai (que pot fer que hi hagi fang durant l'etapa) i els elevats percentatges d'humitat, els participants passaran als prop de 50 graus de l'Argentina i a les temperatures sota zero de la nit boliviana. Pel que fa al quilometratge, la novena etapa, anomenada Súper Belén, amb 977 quilòmetres entre Salta i Chilecito, és la més llarga d'aquesta edició. Serà el dimecres 11 de gener i el 98% d'aquesta etapa es disputarà fora de pista, cosa que posarà a prova les habilitats de navegació dels pilots.

"L'objectiu és acabar entre els 15 primers i millorar el nostre nivell en les etapes de navegació", diu el català Xevi Pons, que després d'estrenar-se en l'edició passada (va acabar 29è), aquest any hi torna acompanyat de l'argentí Rubén García. En cotxes també hi competirà Nani Roma, que després de molts anys a Mini, aquest 2017 ha fet el salt a Toyota. "El Dakar serà dur però estem motivats i amb el Toyota preparat per lluitar pel triomf", assegura, confiat de poder tornar a lluitar per la victòria final.

LES XIFRES DEL DAKAR