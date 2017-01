Una esllavissada provoca l'anul·lació de la nova etapa del Dakar

La meteorologia li està girant l'esquena al Dakar 2017. Les tempestes que hi ha hagut en els últims dies estan fent que l' organització hagi de modificar el recorregut dia sí i dia també. L'últim canvi ha estat en l'etapa d'aquest dimecres, que enllaçava les ciutats argentines de Salta i Chilecito: l'anomenada ' Super Belén', l'etapa reina del ral·li (de 977 quilòmetres, 406 d'ells cronometrats), ha estat cancel·lada, segons ha informat l'organització.

"La ruta d’assistències i dels competidors al nord de Jujuy s’ha vist afectada per una esllavissada important degut a les condicions meteorològiques", ha explicat de nit el director esportiu de la prova, Marc Coma, que ha afegit: "Hem esperat notícies, a veure si l’afectació es podia resoldre, però després de veure que l’afectació era important, fins i tot hi ha hagut afectació humana a la zona, hem intentat recuperar tots els nostres vehicles amb un nou recorregut. Aquest recorregut és molt més llarg i al bivac encara no ha arribat cap competidor ni cap vehicle d’assistència". I és que el canvi de recorregut de l'enllaç de la vuitena etapa ha comportat un augment de 200 quilòmetres aproximadament.

"La caravana sortirà en comboi sense activitat esportiva fins al campament de Chilecito" Marc Coma Director esportiu del Dakar

Ha estat per això que s'ha decidit cancel·lar l'etapa d'aquest dimecres. "La caravana sortirà en comboi sense activitat esportiva fins al campament de Chilecito per allà reprendre l’activitat esportiva en la desena etapa, la de Chilecito a San Juan", ha aclarit Coma, que ha comentat que el Dakar ha posat a disposició de les autoritats locals metges i mitjans aeris "per ajudar a la població en tasques humanitàries".

Amb la cancel·lació de la novena etapa, ja són cinc les etapes que s'han hagut de modificar durant aquesta edició del Dakar per les condicions meteorològiques. Les etapes cinc, set i vuit es van haver de retallar mentre que la sisena i la d'aquest dimecres, la novena, s'han cancel·lat.