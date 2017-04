Hamilton es revenja de Vettel amb un triomf a la Xina

A Austràlia, Lewis Hamilton es va veure sorprès pel Ferrari de Sebastian Vettel. Després de la superioritat demostrada pels Mercedes en els últims anys, tot just arrencar aquesta temporada el britànic es trobava que l’alemany li guanyava la partida. Va acabar segon, conscient que aquest any hauria d’arromangar-se i suar una mica més si volia mantenir-se al capdamunt del campionat. Dues setmanes més tard, a Xangai, un dels seus circuits preferits, Hamilton aconseguia la revenja, tot i que té clar que aquest hivern els enginyers de Ferrari han treballat de valent a Maranello i que el títol estarà molt més competit. “Serà un dels campionats més ajustats que he viscut personalment”, deia ahir, des de dalt del podi de Xangai. “Tinc moltes ganes de veure com es desenvolupa aquesta lluita i més amb enSebastian. Ferrari ha fet una gran feina i és bo tenir-nos avui als dos passant-nos i intercanviant temps”, deia Hamilton, feliç per haver celebrat de nou un triomf.

La cursa per a ell va ser plàcida. Va sortir des del primer lloc de la graella i no va abandonar en cap moment la primera posició. I això que a l’inici, les condicions de la pista van fer la guitza als pilots. Amb l’asfalt una mica humit, la majoria de pilots van apostar pels pneumàtics intermitjos. Tots menys un, Carlos Sainz, que va decidir sortir amb pneumàtics de sec. “Pensava que m’havia equivocat, quan he vist que tothom duia intermitjos”, reconeixia després de la cursa. Però no. Malgrat que a la sortida tothom el va avançar, després ràpidament va recuperar posicions. L’estratègia hauria estat perfecta per al madrileny si no hagués aparegut el cotxe de seguretat després de l’accident de Giovinazzi a la recta principal quan s’havien disputat quatre voltes. Tots els pilots van aprofitar per canviar pneumàtics i Sainz no va poder treure profit de la seva encertada decisió inicial.

Per darrere de Hamilton, Vettel va demostrar de nou que Ferrari aquest any està disposat a plantar cara. Això sí, amb una posició irregular a la sortida, col·locant-se torçat per evitar les sempre relliscoses línies blanques després de la pluja. El podi el va completar Max Verstappen, després de fer una gran remuntada, amb avançaments marca de la casa i tancant la porta al seu company d’equip en el tram final de cursa.

Cinc triomfs a Xangai

El d’ahir va ser el cinquè triomf de Hamilton a Xangai, després dels que ja havia sumat els anys 2008, 2011, 2014 i 2014. És el tercer cop que ho aconsegueix (després del Canadà i Hongria) i és l’únic pilot en actiu que pot presumir d’aquesta fita (abans també ho havien aconseguit Michael Schumacher, Senna, Prost i Graham Hill).