El que passa a Las Vegas no sempre es queda a Las Vegas

Aquests dies s’està fent a Detroit el NAIAS, o el Saló de l’Automòbil d’Amèrica del Nord. Aquesta mostra és una de les més importants de la temporada, i la tradició diu que marcava el començament d’un curs nou per al món del motor; si més no, per al mercat d’aquell continent, tot i que també s’hi veien algunes línies que apuntaven cap a Europa.

Però des de fa uns anys, el saló de la ciutat més gran de l’estat de Michigan ha perdut protagonisme en benefici del Saló d’Electrònica de Consum (CES) més important del món, que des del 1998 té la seu permanent a Las Vegas.

A Detroit s’hi han vist novetats interessants com l’Audi Q8 Concept, els nous BMW Serie 5 i 6, el Mini Clubman JCW, els Mercedes Classe E Coupé i Classe S Night Edition, el Kia Stinger, l’esperat Tiguan Allspace o el prototip ID Buzz, que, més que una picada d’ullet de Volkswagen al passat -per la seva semblança amb la Transporter dels hippies dels anys setanta-és un exercici de blanqueig d’imatge de la marca als Estats Units després del devastador Dieselgate. Però, en realitat, les propostes més engrescadores de l’automoció no han aparegut al saló de la capital mundial del motor (Ford va néixer a Detroit el 1903 com la primera marca capaç de produir cotxes en sèrie), sinó a tres mil quilòmetres: a l’anomenada ciutat del pecat, a Las Vegas.

Un fenomen semblant al que ja va passar l’any passat, i al que enguany podrem veure a Barcelona en ocasió d’una nova edició del Mobile World Congress, però sobretot del remodelat Saló de l’Automòbil, que a partir del maig passarà a dir-se AutoMobile.

Al CES s’hi han presentat coses molt interessants, més enllà d’alguns concept cars com el BMWi Inside Future, el Chrysler Portal Concept, o l’escúter elèctric de Hyundai, el Ioniq, que té el mateix nom que el seu turisme híbrid. En el cas de la marca alemanya fan un exercici per imaginar com serà l’habitacle dels cotxes en el futur més immediat, donant per suposat un màxim nivell de connectivitat i, òbviament, la conducció autònoma. Dues característiques que trobem també en el prototip del constructor americà en un vehicle amb tracció al davant, elèctric (amb una autonomia de més de 400 quilòmetres)... i que té una semblança amb el BMW i3 gairebé denunciable per plagi.

Però les propostes que generen més entusiasme mostrades al CES són les tecnològiques. Entre les que s’hi han presentat, ha agradat molt el sistema proposat per BMW, que projecta al vidre del cotxe les opcions d’infoentreteniment de manera que no cal tocar la consola central per res. En matèria de projeccions també destaca la idea de Conti, que fa una ampliació -realitat augmentada com si fos una lupa-, de parcel·les determinades del que anem veient al davant. Panasonic també ha treballat en aquest àmbit, juntament amb Renault, desenvolupant un sistema amb vuit càmeres que reprodueixen i amplien virtualment elements que no estiguin més enllà dels deu primers metres del cotxe.

Gentex presenta un sistema integrat al retrovisor central que reconeix biomètricament el conductor, llegint-li les pupil·les i l’iris, cosa que l’autoritza a posar el cotxe en marxa, i a adaptar els ajustaments interiors als reglatges preseleccionats (altura i distància del seient, posició del volant i els retrovisors, assistència a la direcció, enduriment de les suspensions...). Ford ha fet públic un acord amb Alexa -empresa que pertany a Amazon- a través del qual han creat una aplicació amb Inrix que permet controlar dispositius de casa (llums, calefacció, obertura de portes, sistemes de seguretat... ) des del cotxe i que, a la vegada, permeten monitoritzar determinades funcions i situacions del cotxe des de casa, de manera bidireccional. En el camp dels cotxes que disposaran de conducció autònoma han cridat l’atenció els treballs presentats per Delphi -encara en fase de prototip- o ZF -que ha millorat la producció de la primera generació del xip Nvidia’s Drive PX, en col·laboració amb Audi-VW, i que permet guardar rutes, configuracions del vehicle, ajustaments per a cada usuari, etc.-. Honda ha fet un estudi amb Visa que permet, per exemple, pagar la gasolina que acabem de posar sense haver de baixar del cotxe i a través de Bluetooth. Mercedes ha mostrat l’aplicació Fit&Healthy, que informa del nivell d’estrès dels ocupants d’un vehicle, i que pot reduir-lo activant sistemes específics de massatges des dels seients i amb el cotxe en marxa.

El CES ens demostra que els responsables de Fira de Barcelona han fet ben fet amb el canvi de rumb del saló que organitzen a Montjuïc.