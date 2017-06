"Jo crec que a 1.000 metres no fa falta pujar-hi, m'estic començant a cagar": Márquez i Pedrosa arriben a Montmeló en globus

Sense temps per descansar. Després que el cap de setmana passat disputessin el Gran Premi d'Itàlia –amb poca sort per a tots dos–, els integrants de l'equip Repsol Honda de MotoGP, Marc Márquez i Dani Pedrosa, afronten aquest proper cap de setmana la cursa de casa al Circuit de Barcelona-Catalunya. Repsol, el principal patrocinador de l'equip, ha enfilat els dos pilots en un globus aerostàtic i els ha passejat per l'interior de Catalunya, per una zona propera al traçat català.

540x306 Márquez i Pedrosa, en globus / REPSOL MEDIA Márquez i Pedrosa, en globus / REPSOL MEDIA

Els dos pilots, acostumats a donar gas i agafar grans velocitats a les rectes dels circuits, han donat doncs, gas d'una altra manera: per pujar metres. "Jo crec que a 1.000 metres no fa falta. És innecessari", diu Marc Márquez durant el vídeo, i Pedrosa afegeix: "Ara ja m'estic començant a cagar". I és que els dos, pel que es veu, prefereixen tocar de peus a terra.