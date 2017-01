La recepta de Nani Roma per remuntar en el tram final del Dakar

Nani Roma va perdre vuit minuts en la tercera jornada de la competició. Vuit minuts “que ara anirien de primera” per ser líder del Dakar en la categoria de cotxes. El pilot de Folgueroles, però, no s’hi fa mala sang. “Va ser un error humà, però això va així i hem de mirar endavant”, explica. Malgrat ser quart a la general de cotxes, només té cinc minuts de desavantatge respecte de Stéphane Peterhansel. És el català més ben posicionat per aconseguir el triomf en el raid més exigent del món i creu que té la recepta per eixugar el desavantatge a partir d’avui, quan comença la segona setmana de competició, la decisiva.

Ningú millor que ell per conèixer la recepta per tenir èxit en aquesta prova de resistència: la paciència. Roma disputa el Dakar per vintena vegada. Va estrenar-se en motos el 1996 i va córrer vuit edicions, fins al 2004, l’any que va aconseguir el triomf i es va convertir en el primer català que s’adjudicava la prova. Després va fer el salt en cotxes, una categoria en la qual encara participa i que va guanyar el 2014.

“He fet el que s’ha de fer”

“Penso que hem fet el que s’ha de fer per guanyar un Dakar”, comenta des de La Paz (Bolívia), durant la jornada de descans que serveix als pilots per agafar forces i als mecànics per mirar de corregir els desperfectes que han patit els vehicles. “Hem sigut constants cada dia, no hem comès errors, no ens hem perdut i hem fet una bona feina”.

La primera setmana del Dakar ha sigut dura, amb 63 abandonaments confirmats, un 20% dels participants. La meteorologia va obligar a escurçar la cinquena etapa i a suspendre la sisena, i les etapes d’altura van fer treballar al límit els pilots i les mecàniques dels vehicles. Unes condicions que han perjudicat Roma, que pilota un Toyota i és quart a la classificació per darrere dels Peugeot de Peterhansel, Loeb i Despres.

“Els seus cotxes són molt ràpids en les etapes d’altura, i ho hem comprovat els últims dies a Bolívia. En aquestes condicions hem perdut temps, però ara anem a l’Argentina, on l’altitud serà inferior i esperem ser més competitius. Pensem que podrem lluitar de tu a tu amb ells”, explica el de Folgueroles, que competeix amb Alex Haro de copilot. “No pots pretendre guanyar el primer dia ni el segon. El Dakar és una marató, poden passar moltes coses. Tots els equips acabem tenint algun inconvenient o altre. El més important és avançar a cada jornada i mirar d’acabar amb el mínim de problemes”.

Després del descans, la competició es reprèn amb la setena etapa, de 622 quilòmetres fins a Uyuni (Bolívia), 322 dels quals cronometrats.