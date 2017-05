A la recerca d’un Gran Premi sostenible econòmicament

“Volem un Gran Premi sostenible en tots els àmbits: ambientalment però també econòmicament”, va dir aquest dimecres, durant la presentació de la cita anual del Circuit de Barcelona-Catalunya amb la Fórmula 1, el conseller d’Empresa i Ocupació, Jordi Baiget. Des de les institucions, sobretot des de la Generalitat, s’entén que una cita com aquesta té ressò per a Barcelona i Catalunya, ja que ajuda “a donar projecció” al territori i també “ajuda a la promoció de la indústria de l’automoció”. Això sí, com s’ha vist amb la decisió de l’Ajuntament, no a qualsevol preu. Des del consistori barceloní, com va avançar l’ARA, s’ha posat data de caducitat a les ajudes econòmiques que hi aporta: set milions, repartits en els pròxims tres anys. Aquest 2017, per exemple, l’ajuntament de la capital catalana pagarà 3 milions, un més que l’any passat. “Nosaltres ho valorem positivament. Al principi de la legislatura, l’Ajuntament es va posicionar en contra de les activitats del Circuit i jo crec que hem aconseguit establir una base d’acord, que no és tot el que nosaltres voldríem, però entenem que és positiu que hagin entès l’esport i l’impacte que té per a Barcelona. Estem en un camí de construir una bona relació de cara al futur”, va assegurar ahir Vicenç Aguilera, president del Circuit de Barcelona-Catalunya.

El director del traçat català, Joan Fontserè, indicava que el que marca aquest acord és “la voluntat de l’Ajuntament d’anar-se separant del Circuit” (tot i que respecte a l’aportació del 2016, aquest any s’incrementa), i apuntava que caldria buscar noves vies per fer sostenible la celebració de la cursa de Fórmula 1 al Circuit. “Amb el sector privat o amb el públic hem de buscar fórmules per fer viable aquest projecte”, apuntava.

Ara per ara, el traçat té garantida la cursa fins al 2019 i Aguilera assegura que estan “en negociacions”, malgrat que no va voler avançar res. Tot i això, sobre els números del traçat, el president de la instal·lació va mostrar-se “optimista”. “La situació està canviant. Estem davant d’un punt d’inflexió, aquest any aconseguirem créixer i això ens fa ser optimistes de cara al futur”, va dir Aguilera, que va afegir, sobre el ritme de venda d’entrades: “De moment estem en vendes per sobre de l’any passat. Som optimistes. Espero que superem els 95.000, però és molt difícil fer suposicions del que passarà l’última setmana. Crec que superarem la xifra de l’any passat i estem contents de tenir un campionat més emocionant i de la resposta del públic”.

18 milions d’euros

Segons ha publicat 'Business Book GP', el Circuit de Barcelona-Catalunya és el tercer traçat que menys paga per acollir la Fórmula 1. Les xifres que els circuits paguen per aquest esdeveniment són secretes per contracte, però, segons aquesta publicació, el traçat català paga 18 milions d’euros per tenir la Fórmula 1. “La xifra està sota secret, no diré si és veritat o mentida”, reiterava ahir Aguilera, que recordava que no té “cap importància ser el segon, el tercer, el quart o el cinquè”. “El que hem de mirar és que sigui sostenible a nivell català”. És en el que treballa el Circuit, que l’any passat, tal com diu Aguilera, va tenir “pèrdues importants”. “El 2017 veurem quin resultat tindrem, el balanç l’haurem de fer a final d’any. De moment anem bé, estem venent més entrades de Fórmula 1 i més de MotoGP i tenim una millora de resultats que veurem a final d’any quina serà”, apuntava ahir el president del traçat.

Segons 'Business Book GP', Abu Dhabi és el circuit que més paga per acollir la cursa de Fórmula 1: 60 milions d’euros, seguit de Singapur, que en paga 56,5 milions. La Xina, Bahrain, Rússia, Àustria i l’Azerbaidjan en paguen 45, lluny dels gairebé simbòlics 5 milions d’euros que ha de desembutxacar Mònaco per acollir la cursa.