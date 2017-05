"Som un referent mundial": el Circuit treu pit d'acollir per 27è any consecutiu la Fórmula 1

El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha acollit la presentació del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que el cap de setmana del 13 i 14 de maig acollirà el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Portem 27 anys consecutius fent el Gran Premi. Ja som part de la història de la Fórmula 1, 27 anys no és fàcil", ha dit Vicenç Aguilera, president del Circuit de Barcelona-Catalunya. "Hem integrat molt bé Barcelona. Catalunya i la Fórmula 1. Som un referent mundial, la prova és que estem sempre a primera plana", ha afegit. "L'oferta de Barcelona, a nivell mundial, amb el GP de F-1, és de les millors del món. Pocs tenen la quantitat i varietat d'hotels, restaurants i activitats que tenim nosaltres", ha volgut destacar.

"La Fórmula 1 està en un procés de canvi i nosaltres hem de saber innovar. A banda de les curses, també oferim altres coses. Hem transformat una cursa en un esdeveniment a la ciutat", ha comentat Aguilera.

El Mundial, sense un dominador clar

En les quatre curses que s'han disputat, Ferrari i Mercedes s'han repartit les victòries. Vettel n'ha aconseguit dues, per una Hamilton i una Bottas. Per tant, el Mundial arriba al traçat de casa sense un dominador clar. "El campionat arriba en un moment interessant. Tenim quatre o cinc possibles guanyadors. I d'aquests, n'hi ha uns quants que poden repetir a Montmeló. Ferrari i Mercedes estaran allà, tot i que a Barcelona és típic que els equips portin novetats", ha avançat el president del Circuit de Barcelona-Catalunya.

El president del RACC, Josep Mateu, ha parlat del vincle entre Barcelona i la F-1: "Hem sabut crear una tradició pel món del motor, a banda, sense l'afició que hi ha per l'automobilisme no hi hauria tot el que tenim. I per últim, l'impacte econòmic que representa el Gran Premi i la projecció de Barcelona i Catalunya al món". "La F-1 és el màxim nivell i tecnològicament representa els grans avenços del món del motor", ha comentat.

Chase Carey, el nou patró de la Fórmula 1, ha assegurat durant la presentació que la F-1 té "un acord a llarg termini amb Barcelona. Aquí hi ha una gran passió i volem preservar això durant molt de temps", ha indicat, i ha seguit parlant dels canvis que vol introduir Liberty Media en la competició per fer-la més atractiva: "Volem fer moltes coses noves però respectant les tradicions, volem donar a la gent més camins per enganxar-se a la Fórmula 1".

El conseller d'Empresa i Ocupació, Jordi Baiget, ha dit que el Gran Premi de Fórmula 1 "ajuda" a donar projecció a Catalunya, Barcelona i les comarques del Vallès. "No és només un pacte vinculat a aquests dies, és també a la promoció de la indústria de l'automoció. És vital, per fomentar la indústria de l'automoció, que aquesta tingui com a referència el Circuit i la seva àrea", ha dit, i ha afegit: "Però el Circuit és molt més, està obert i té activitat la majoria de dies de l'any, moltes activitats vinculades al territori, al sector, a la indústria. I com a esdeveniment esportiu, és important que Barcelona i Catalunya en sigui un referent".

"A Barcelona agrada el motor i a Catalunya també. En totes les seves facetes, des de la indústria a l'esport. Desitgem èxits a tothom, esportius, per als aficionats i per al territori, aquest és el compromís de les autoritats. Volem un Gran Premi sostenible en tots els àmbits: ambientalment però també econòmicament", ha conclòs.