La retirada de Rosberg és "definitiva" tot i que seguirà lligat al motor

Nico Rosberg ha assegurat que la decisió de retirar-se de la Formula 1 és "definitiva" però que vol seguir lligat al món del motor. El vigent campió alemany, qui va anunciar que penjava el casc just després d'aixecar el títol, ho ha explicat a la publicació 'Auto Motor und Sport'.

" Descarto tornar. Per a mi [la F-1] ho va ser tot, però aquest capítol ja està tancat", diu en l'entrevista, on explica que encara no té clar de quina manera continuarà vinculat a l'esport del motor.

L'entrevista ha servit perquè Rosberg valori la decisió de Mercedes de contractar Valtteri Bottas per ocupar el seu lloc. L'alemany ho ha qualificat de " solució perfecta" que "encaixa humanament en l'equip i està increïblement motivat".