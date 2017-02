Multen amb 60.000 euros un aficionat que va celebrar a Twitter la mort del seguidor del Dépor Jimmy

L'Audiència Nacional ha confirmat la sanció de 60.001 euros i la prohibició d'accedir a recintes esportius durant cinc anys a un aficionat que va celebrar a twitter la mort del seguidor del Dépor, ' Jimmy'. L'home, Raúl García, va alegrar-se'n a través de les xarxes socials que els aficionats del Frente Atlético provoquessin la mort de Francisco Javier Romero Taboada, 'Jimmy', el novembre del 2014. Aquests tuits van vulnerar, segons la sentència, la llei 19/2007 contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport, i s'han qualificat com a infracció molt greu.

En aquell partit de Lliga hi va haver una baralla entre seguidors dels dos equips, i 'Jimmy' va acabar mort a les aigües del riu Manzanares. "Vull manifestar la meva més absoluta i sincera alegria per la mort", va dir García: "un fill de puta que no provocarà més. Tan de bo en morin més". "Llàstima que només n'hagi mort un", va afegir.

Aquestes declaracions van comportar una resolució del secretari d'estat de seguretat, que va imposar la multa. García va recórrer al decisió a la Sala del contenciós de l'Audiència Nacional, que ha confirmat la pena. "Comporten una clara incitació a la violència i agressió entre els participants de cites esportives, generant un ambient hostil i de promoció de l'enfrontament entre els seguidors", diu l'escrit. L'home pot acudir al Suprem per revocar la sentència.