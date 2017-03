Un mur de ceràmica frena l’Espanyol (2-0)

L’Espanyol no va poder completar satisfactòriament la seva particular setmana fantàstica. Després de guanyar l’Osasuna i empatar a Vigo, ahir va topar contra un sòlid Vila-real (1-0) que allunya a nou un dels seus principals perseguidors. Tercera derrota en cinc partits per a un Espanyol que, malgrat tot, segueix a tres punts d’una setena plaça que pot tenir premi europeu.

Ahir el Vila-real va confirmar per què és un projecte més fet. Quan li va interessar va sotmetre l’Espanyol i va governar un partit en què quan va preferir reservar forces va saber-se protegir per no prendre mal. Quan no es defensa amb pilota, el conjunt groguet és un bloc, un mur de ceràmica molt difícil de trencar. Per alguna cosa és el conjunt menys golejat de la categoria.

L’intens inici dels groguets feia presagiar una tarda còmoda dels locals, disposats a manar des del principi amb una pressió alta i agressiva. El Vila-real va engegar la piconadora ben aviat, i al primer minut Bakambu va trobar-se sol davant Diego López, que va treure amb el cos el que semblava un gol cantat. El temporal, però, no va amainar fins a uns quants minuts després, quan l’Espanyol va aconseguir desfer-se una mica de l’asfixiant ofec a què es veia sotmès i va poder treure el cap amb alguna arribada per bandes. Lesionat Navarro i amb Hernán a la banqueta, tot el perill generat pels blanc-i-blaus arribava per l’esquerra, on Aarón i Piatti eren els únics arguments per sortir amb espais i trencar el monòleg local. L’argentí va protagonitzar el primer avís amb un xut llunyà, i poc després va regalar dos gols amb dues centrades precises: en la primera Moreno va rematar a gol, però l’àrbitre el va anul·lar per falta a Víctor Ruiz. En la segona va deixar sol Jurado, però l’andalús va desaprofitar l’ocasió més clara dels visitants i va rematar centrat en un mà a mà davant Andrés. Coses del futbol, en la jugada següent, la que tancava el primer temps, Roberto Soriano no va perdonar i, des de l’àrea petita, va superar un Diego López força enfeinat.

L’aposta de Quique de situar d’inici homes de perfil associatiu com Roca, Jurado o Melendo no va acabar de sortir-li gaire bé, ja que l’Espanyol amb prou feines va aconseguir discutir el domini a un Vila-real intens que sap on i com ha de moure la pilota. L’equip blanc-i-blau es troba còmode quan espera, cedeix la iniciativa al rival i pot córrer, però segueix sent incapaç de governar determinats partits contra equips amb cara i ulls fins i tot quan li permeten proposar atacs estàtics.

Paguen la falta de profunditat

A la represa, l’1-0 va canviar la dinàmica i el Vila-real es va convertir en l’equip que preferia esperar, abrigar-se per no prendre mal i sortir a la contra. Així va arribar el segon gol, de Bakambu, que va ensorrar les esperances d’un Espanyol que no va generar perill tot i trepitjar cada cop més terreny rival. Amb Piatti substituït al minut 55 i sense Hernán fins al tram final, la falta de profunditat va limitar els atacs visitants a centrades a l’olla que pràcticament sempre va salvar la defensa grogueta. Un mur de ceràmica.